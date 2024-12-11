Новое умное кольцо от Samsung привлекает внимание стильным дизайном и длительной автономностью работы, но пока не может сравниться с умными часами от Apple по функциональности и точности отслеживания показателей здоровья.

Источник изображения: samsung.com

Как пишет Bloomberg, Samsung в начале 2025 года сосредоточится на двух основных направлениях — интеграции искусственного интеллекта и создании экосистемы продуктов, способной конкурировать с Apple. В этом контексте и появляется новый Galaxy Ring — устройство, которое вписывается в тренд на компактные и менее заметные носимые устройства для отслеживания здоровья.

Представленное летом по цене $399, Galaxy Ring использует светодиодные индикаторы для мониторинга здоровья. Устройство предлагает функции, схожие с умными часами и наушниками, начиная от мониторинга сердечного ритма и сна заканчивая подсчетом шагов. Обладает временем автономной работы вплоть до недели, благодаря кейсу, служащему дополнительным аккумулятором. Samsung утверждает, что Galaxy Watch и Ring дополняют друг друга, однако они частично дублируют функции, и большинство потребителей, вероятно, выберут одно из устройств.

Источник изображения: samsung.com

Среди преимуществ кольца отмечается стильный дизайн, небольшой вес и качественное исполнение, а также превосходная точность отслеживания сна и длительное время работы от батареи. В отличие от Apple Watch, Galaxy Ring совместим с широким спектром смартфонов на Android, что расширяет потенциальную аудиторию.Однако, у Galaxy Ring есть и недостатки. Точность отслеживания шагов и частоты сердечных сокращений оставляет желать лучшего. В некоторых тестах кольцо завышало количество шагов и недооценивало максимальную частоту пульса по сравнению с конкурирующими смарт-часами. Кроме того, яркие светодиоды могут мешать во время сна, а значительная толщина кольца создает риск поцарапать смартфон при использовании.Несмотря на то, что Galaxy Ring точно отслеживает сон, разделяя время, проведенное в постели за просмотром видео, от времени настоящего отдыха, измерение сердечного ритма нестабильно. Это, возможно, связано с фиксированным размером кольца, что не позволяет подстроить его под размер пальца.



