Монитор имеет диагональ 32 дюйма, разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц. Время отклика 0,03 мс гарантирует плавность изображения, а HDR1000 - реалистичность.

Источник изображения: MSI

Компания MSI анонсировала новый высокопроизводительный игровой монитор MPG 321URXW QD-OLED с диагональю 32 дюйма, ориентированный на геймеров. Монитор выполнен в серебристо-белом корпусе и оснащен панелью Quantum Dot OLED (QD-OLED), которая способна обеспечить исключительную цветопередачу и контрастность. Разрешение 4K (3840x2160 пикселей) гарантирует невероятную детализацию картинки, а частота обновления 240 Гц обеспечивает плавность изображения.

Ключевым преимуществом MPG 321URXW QD-OLED является сверхбыстрое время отклика — всего 0,03 миллисекунды. Это практически полностью исключает эффект смазывания изображения и задержки ввода, что критически важно для профессиональных геймеров. Поддержка HDR1000 и HDR True Black обеспечивает расширенный динамический диапазон и глубокий черный цвет.



Особое внимание MSI уделила защите от выгорания — распространенной проблемы OLED-панелей. В мониторе реализована технология OLED Care 2.0, которая динамически управляет яркостью и распределением нагрузки на пиксели, предотвращая их преждевременный износ. Также будет предоставлена трехлетняя гарантия на выгорание.

Для подключения доступны несколько портов HDMI и DisplayPort, а поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive Sync) исключает разрывы и подергивания изображения. Рекомендованная розничная цена составляет $1099.