За несколько дней до официального релиза Intel XeSS 2 на Nexus Mods появились DLL-файлы с новыми технологиями апскейла, включая генерацию кадров и режим низкой задержки.

Источник изображения: Intel

Intel готовится представить новый пакет технологий улучшения изображения и интерполяции XeSS 2, который включает в себя XeSS-SR, XeSS-FG и XeSS-LL. Однако за несколько дней до запуска моддеры из Nexus Mods, как сообщает Tom's Hardware ссылаясь на VideoCardz, уже получили доступ к DLL-файлам этих новых модулей, и вероятно, через утечки патчей игр, поддерживающих XeSS 2. Правда, эти файлы не позволяют пользователям просто взять и заменить старые версии XeSS 1.x, поскольку реализация XeSS 2 зависит от поддержки разработчиками игр.



Intel обновил нумерацию для XeSS 2, разделив технологию на три подкатегории, каждая из которых отвечает за свои функции: повышение разрешения, генерацию кадров и снижение задержек. На Nexus Mods предлагают архив плагинов, содержащий обновленные DLL для всех основных технологий улучшения изображения, включая DLSS, FSR 3 и XeSS.



Официальная версия SDK для XeSS от Intel на данный момент - это 1.3.1, в то время как на Nexus Mods представлена версия 1.3.2.38. Из-за отсутствия официальных заметок к патчам сложно определить, какие изменения были внесены. Однако, новые SDK, особенно для генерации кадров, не будут работать без прямой поддержки от разработчиков игр, что возвращает к исходной проблеме.



Важно сказать, что технология XeSS-FG будет совместима со всеми GPU Arc, кроме iGPU в сериях Meteor Lake и Arrow Lake-S, поскольку они не оснащены ядрами XMX, необходимыми для функционирования этой технологии. Пока поддержка XeSS 2 объявлена только для восьми игр, но предполагается, что их количество вырастет с увеличением популярности Arc.



Напомним, Intel Arc Battlemage B580 выйдет на рынок 13 декабря по цене от $249, конкурируя с RTX 4060. Предварительные данные от Intel говорят о возможном 10% преимуществе в производительности. С улучшенной архитектурой Xe2 и большим объемом VRAM, B580 также имеет потенциал для разгона, показывая среднюю частоту в 3.15 GHz, хотя и с увеличением потребления энергии.