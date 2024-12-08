Нарастающее технологическое соперничество между США и Китаем приводит к беспрецедентному притоку инвестиций в Юго-Восточную Азию, превращая Малайзию и Вьетнам в новые центры производства чипов и развития технологий искусственного интеллекта.

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Технологическое соперничество между США и Китаем привело к бурному росту инвестиций в Малайзии и Вьетнаме, постепенно превращая эти страны в новые центры производства и разработки ИИ-технологий и полупроводников. Об этом сообщил Bloomberg. Экономический ландшафт в этих регионах быстро меняется, что подтверждается караванами грузовиков со строительными материалами в сторону строящихся промышленных комплексов.

«Торговая война США и Китая подтолкнула многонациональные компании к стратегии "Китай плюс один"», — отметил Онг Киан Мин (Ong Kian Ming), бывший заместитель министра торговли и инвестиций Малайзии. Это привело к более чем $100 млрд иностранных инвестиций в эти страны с 2020 по 2023 год, создавая рабочие места и увеличивая доходы, хотя и поднимая цены на недвижимость и спрос на электроэнергию.

Также пандемия COVID-19 и жесткая политика Вашингтона в отношении технологических амбиций Пекина стимулировали перенос производства в Юго-Восточную Азию. И несмотря на угрозы Дональда Трампа (Donald Trump), касающиеся новых тарифов, Малайзия и Вьетнам уверенно инвестируют в свою технологическую инфраструктуру, стремясь использовать сложившуюся ситуацию для перехода на новый уровень экономического развития.

Вьетнам уже предпринимает шаги для смягчения потенциального влияния тарифов, увеличивая закупки у США, тогда как Малайзия предупреждает китайские компании о рисках инвестиций исключительно ради избежания американских тарифов. Чау Кон Еоу (Chow Kon Yeow), главный министр штата Пенанг, видит в этом «одноразовую возможность вырваться из ловушки среднего дохода и стать страной с высокими доходами».

В свою очередь, население Пенанга в Малайзии и Бак Нинь во Ветнаме уже ощущает перемены. Создаются высокооплачиваемые рабочие мест, появился большой спрос на инженеров, способных работать с новейшими чипами. Тем не менее, местные трудовые ресурсы не всегда соответствуют требованиям, и многие ключевые позиции занимают иностранцы, в основном из Китая. Это заставляет страны активно развивать образовательные программы и инфраструктуру для удовлетворения потребностей в квалифицированной рабочей силе.