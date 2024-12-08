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Nivan
Arctic представила оригинальный вентилятор S12038-4K
С максимальным потреблением всего 3.96W и статическим давлением 11.45 mmH₂O, S12038-4K предлагает отличные характеристики при низком уровне энергозатрат.

                                                     Источник изображения: Arctic GmbH

Компания Arctic представила новый серверный вентилятор S12038-4K и -8K, отличающийся уникальной конструкцией. Внутри основного 120-миллиметрового вентилятора расположен ещё один, меньшего размера, отвечающий за охлаждение центрального вала. Такое решение создает эффект «вентилятора внутри вентилятора», обеспечивая, по словам производителя, значительное увеличение охлаждения.

Технические характеристики S12038 впечатляют. Потребляемая мощность на максимальной нагрузке составляет всего 3,96 Вт, что на 12% ниже, чем у ближайших конкурентов в сегменте серверных вентиляторов. Статическое давление достигает невероятных 11,45 mmH₂O, что в 3-6 раз больше, чем у стандартных корпусных вентиляторов Arctic. Такой показатель статического давления и воздушного потока приближается к лучшим в классе показателям для серверного оборудования.  

Достичь таких показателей удалось благодаря использованию двойного шарикоподшипника и дополнительного внутреннего вентилятора для охлаждения вала. Для защиты от пыли в условиях эксплуатации в запылённой среде центральный вентилятор закрыт защитной наклейкой.

Отмечается, что использование S12038-4K на обычных настольных ПК требует осторожности, так как его высота составляет 38 мм, что на 11 мм больше, чем у стандартных вентиляторов для ПК, а отсутствие резиновых прокладок для бесшумной установки приводит к повышенному уровню шума и вибраций. Как пишет Tom's Hardware, «В качестве серверного вентилятора он не оптимизирован для бесшумной работы, в отличие от большинства современных вентиляторов для потребительских ПК».

Несмотря на очевидные преимущества, Arctic, по всей видимости, не заинтересована в активном продвижении S12038.  Компания удаляет или игнорирует сообщения на Arctic subreddit, пресс-релизы трудно найти, и лишь немногие издания сообщили о реальной производительности вентилятора. Тем не менее, приобрести этот высокопроизводительный вентилятор для серверов 3U+ или рабочих станций можно на Amazon по цене $15. Модель доступна в двух вариантах: с максимальной скоростью вращения 4000 и 8000 об/мин.

#arctic #кулер процессора
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