Суд отклонил коллективный иск против Apple, утверждая, что пользователи не смогли доказать обман со стороны компании в отношении бесплатного тарифа iCloud на 5 ГБ.

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В Соединенных Штатах завершился многолетний судебный процесс против компании Apple. Апелляционный суд девятого округа США отклонил коллективный иск, связанный с политикой хранения данных в iCloud. Истцы утверждали, что Apple вводит пользователей в заблуждение относительно возможности использования бесплатного хранилища в 5 ГБ без необходимости перехода на платные тарифы. Однако, как сообщает издание 9to5Mac, суд установил, что обвинения не имеют под собой оснований.



Судебные разбирательства начались несколько лет назад, когда истцы обвинили Apple в нечестной конкуренции, мошенничестве и нарушении условий контракта. В частности, утверждалось, что Apple обещает возможность управления данными таким образом, чтобы оставаться в рамках бесплатного лимита, что, по мнению истцов, было практически неосуществимо. Суд, однако, нашел эти утверждения недостаточно обоснованными для поддержки коллективного иска.



Апелляционный суд согласился с решением окружного суда, который в мае 2022 года отклонил иск. В новом судебном документе говорится, что Apple «не сделала никаких представлений о помощи в управлении данными для сохранения лимита в 5 ГБ». Это подтверждает, что обвинения в мошенничестве не нашли подтверждения в судебной практике.



Кроме того, суд отметил, что истцы не смогли доказать нарушение условий договора со стороны Apple. Судебные документы и переписка Apple, на которые ссылались истцы, были признаны информационными и не содержащими обязывающих обещаний. Таким образом, даже если бы такие обещания были даны, истцы не представили доказательств их нарушения.



Несмотря на эту победу, Apple все еще участвует в другом судебном процессе по схожей тематике, связанном с бэкапами на iPhone и ограничениями iCloud. Этот иск ведет юридическая фирма Hagens Berman, известная своими исками против Apple, включая дело о ценовом сговоре в Apple Books стоимостью в $560 миллионов.