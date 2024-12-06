Maxsun интегрировала два слота M.2 напрямую в видеокарту Intel Arc B580, используя свободные линии PCIe.

Источник изображения: Maxsun

Intel Arc B580 работает через интерфейс PCIe 4.0 x8, что оставляет еще восемь неиспользованных линий PCIe, идеально подходящих для подключения двух M.2 SSD. Производительность как графического процессора, так и накопителей при этом не должна снижаться. Однако эксперты обращают внимание на возможные сложности с теплоотводом, особенно во время интенсивных игровых сессий.



Слоты M.2 SSD расположены на внутренней стороне печатной платы, под радиатором видеокарты с охлаждением на три вентилятора. При этом пользователям не потребуется разбирать карту для установки накопителей: они размещаются в съёмной кассете, расположенной прямо за системой охлаждения. Питание для SSD поступает непосредственно от GPU. Подобное уже применялось компанией AMD на видеокарте Radeon Pro SSG, которая также имела два слота M.2, но использовала стандарт PCIe 3.0.

Источник изображения: Maxsun

Тройная система охлаждения iCraft B580 обеспечивает достаточное охлаждение как для самого графического процессора, так и для накопителей, расположенных под ним. Такая технология может быть особенно полезна для компактных систем или бюджетных медиа-серверов, где материнская плата имеет всего один слот M.2.Кроме версии с M.2, Maxsun также предлагает модели B580 iCraft 12G за $259 и Arc B580 Milestone 12G за $249. Серии Battlemage были представлены недавно - B580 с 12 Гбайт VRAM стартует по цене $249, а младшая модель B570 с 10 Гбайт VRAM оценивается в $219. Ожидается, что версия с двумя слотами M.2 будет стоить дороже.