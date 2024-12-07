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Nivan
Китай ответил на 10-процентные тарифы Трампа скидками в 20% на местные товары
В ответ на угрозу повышения пошлин со стороны США, Китай объявил о снижении цен на отечественные товары на 20%. Этот шаг может ударить по американским производителям чипов, таким как Intel и Nvidia.

Китай принял ответные меры на заявление Дональда Трампа о введении дополнительных 10% тарифов на китайские товары. Министерство финансов Китая (MOF) представило проект, согласно которому продукция местного производства получит 20-процентное ценовое преимущество в государственных закупках. По информации Tom's Hardware, этот шаг направлен против новых импортных тарифов США, однако он затронет все иностранные товары, делая их менее конкурентоспособными по сравнению с китайскими аналогами.  

Стоит отметить, что данная инициатива охватывает только промышленные товары, исключая сельскохозяйственную продукцию, рыболовство, лесное хозяйство и добычу полезных ископаемых. Эксперты подчеркивают, что основной целью этой политики являются американские товары, продаваемые в Китае. В результате такие крупные компании, как Intel и Nvidia, могут столкнуться с трудностями, поскольку Китай остается одним из ключевых рынков, несмотря на жесткие санкции, введенные США против Пекина.  

Призыв к снижению зависимости от американской продукции в сфере полупроводников поддерживают и крупные отраслевые ассоциации Китая. Среди них Ассоциация полупроводниковой промышленности Китая, Ассоциация автопроизводителей и Ассоциация коммуникационных предприятий Китая. В частности, Ассоциация полупроводников выпустила заявление, в котором говорится: «Продукция американских чипмейкеров больше не является безопасной и надежной, поэтому китайская отрасль должна с осторожностью подходить к закупкам американских чипов».  

Такие меры со стороны Китая стали ответом на расширение санкций Вашингтона. Хотя многие китайские компании утверждают, что санкции не остановят развитие полупроводниковой отрасли, Пекин продолжает вводить ограничения на экспорт, включая редкоземельные металлы. В то же время китайские фирмы активно работают над созданием собственных технологий, чтобы заменить санкционные товары.  

Несмотря на то, что Китаю пока не удалось достичь полной независимости в области передовых полупроводниковых технологий, страна демонстрирует значительный прогресс в этом направлении. Новые инициативы и поддержка со стороны властей свидетельствуют о стремлении Китая сократить технологическое отставание от Запада и укрепить свои позиции на мировом рынке.

#сша #китай #санкции
Источник: tomshardware.com
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