Meta* ищет партнёров для строительства атомных электростанций, чтобы обеспечить энергией растущие потребности своих систем искусственного интеллекта. Компания рассматривает как малые модульные реакторы, так и более крупные решения, и готова заключить долгосрочные контракты на покупку электроэнергии.

Источник изображения: Talen Energy, tomshardware.com

Компания Meta* намеривается обеспечить свои амбиции в области искусственного интеллекта (ИИ) за счёт использования ядерной энергии. В поисках решения проблемы энергопотребления для тренировки ИИ, которая превышает возможности существующих электрических сетей, Meta* обратилась к разработчикам с предложением представить проекты по строительству ядерных электростанций. Согласно информации Tom's Hardware, компания объявила о сборе предложений для поиска разработчиков ядерной энергии, способных предоставить от 1 до 4 гигаватт мощности.



В своем запросе Meta* указывает, что потенциальные партнёры должны иметь опыт в разработке как малых модульных реакторов (ММР), так и более крупных ядерных установок. Также критически важным является умение партнёра взаимодействовать с местными сообществами, а также опыт в получении разрешений и реализации проектов. Конечной целью является поиск партнёра, который сможет не только быстро обеспечить доступ к ядерной энергии, но и масштабировать свои мощности.



Компания подчеркивает, что выбранный претендент должен будет самостоятельно управлять всем проектом — от проектирования и финансирования до строительства и эксплуатации электростанций, что указывает на то, что Meta* не собирается вкладывать значительные средства в строительство станций, а скорее намеревается заключить контракт на покупку электроэнергии по фиксированной цене.



Интересно, что использование ядерной энергии для тренировки ИИ становится трендом среди технологических гигантов. В этом направлении уже работают такие компании, как Amazon, Google, Microsoft и Oracle. Даже Westinghouse, традиционно занимающийся большими атомными проектами, разрабатывает микрореактор для более быстрого внедрения ядерной энергии.



Хотя другие компании уже заключили контракты в 2024 году, Meta* установила крайний срок для предложений на 7 февраля 2025 года. Несмотря на кажущееся отставание, учитывая длительные сроки ввода в эксплуатацию ядерных объектов, Meta* не сильно отстаёт от своих конкурентов.

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