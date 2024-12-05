Суперкомпьютер Colossus от xAI, на данный момент оснащенный 200 тысячами GPU, в будущем может получить до миллиона графических процессоров.

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Компания Илона Маска (Elon Musk) xAI планирует расширить свой суперкомпьютер Colossus, расположенный в Мемфисе (США). В настоящее время Colossus располагает 200 000 графических процессоров (GPU), но компания намерена увеличить их количество как минимум до одного миллиона. Это заявление было сделано во время деловой встречи, организованной Торговой палатой Большого Мемфиса, которая содействовала строительству объекта xAI, сообщает PCMag.



«Компания создает условия для того, чтобы Мемфис стал мировым эпицентром искусственного интеллекта, — заявили представители палаты. — Расширение, которое уже идет полным ходом, предусматривает установку не менее одного миллиона графических процессоров и станет крупнейшей инвестицией в истории региона». При этом пока сроки реализации проекта не уточняются. Предполагается, что xAI будет закупать GPU у Nvidia, которая уже поставила 100 000 карт H100 для первого этапа Colossus этим летом.



Обычно создание суперкомпьютера занимает годы, но команда Маска собрала и запустила Colossus всего за четыре месяца. С тех пор мощность суперкомпьютера увеличилась до 200 000 GPU Nvidia H100 и H200, а к следующему лету планируется достичь 300 000 графических видеокарт, подтверждая стремление Маска создать передовые программы ИИ, способные превзойти конкурентов, включая OpenAI.



Известно, что одним из продуктов xAI стал чат-бот Grok, который умеет генерировать изображения и писать программный код. Хотя доступ к Grok в основном ограничен подписчиками X Premium, xAI готовится выпустить отдельное потребительское приложение, конкурирующее с ChatGPT от OpenAI, сообщает PCMag со ссылкой на Wall Street Journal. Издание отмечает «одержимое желание» Маска в отношении строительства более крупных центров обработки данных быстрее конкурентов.



Стоит сказать, что другие компании, включая Meta, OpenAI и Microsoft, также приобрели огромные партии новейших GPU от Nvidia. В январе генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) прогнозировал, что к концу этого года его компания будет иметь «вычислительную мощность, эквивалентную примерно 600 000 H100».

Тем временем Торговая палата Большого Мемфиса сообщила, что Nvidia, Dell и Supermicro Computer, участвовавшие в создании Colossus, также планируют открыть свои представительства в городе. Однако рост Colossus потребует инвестиций в инфраструктуру для энергоснабжения и охлаждения суперкомпьютера, что вызывает у экспертов опасения по поводу воздействия на окружающую среду.