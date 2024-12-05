Несмотря на высокую оценку компании, OpenAI тратит миллиарды долларов на обучение ИИ. Внедрение рекламы в ChatGPT может стать способом монетизации платформы и сохранения бесплатного доступа для пользователей.

Источник изображения: 9to5mac.com

Популярный чат-бот от OpenAI ChatGPT, несмотря на наличие платной версии с расширенным функционалом, в настоящее время бесплатен для использования и не содержит рекламы. Однако в будущем это может измениться, поскольку компания стремится увеличить свою прибыль. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайер (Sarah Friar) в интервью Financial Times не исключила возможности показа рекламы бесплатным пользователям ChatGPT в будущем. По сообщению 9to5mac, руководитель видит в рекламе способ увеличения доходов компании, учитывая высокие затраты на содержание серверов для искусственного интеллекта.

Несмотря на оценку OpenAI более чем в $150 млрд, компания потратила в этом году $5 млрд на обучение ИИ и продажа рекламных мест на платформе ChatGPT может стать способом монетизации и сохранения бесплатного доступа для пользователей. Ранее в этом году OpenAI наняла нескольких специалистов по рекламе из Meta и Google, что подтверждает планы компании. Однако, по словам Фрайер, OpenAI необходимо «тщательно продумать, когда и где будет внедряться реклама». Пока известно лишь то, что в ближайшее время этого не произойдет.



Хотя в отчете говорится, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) расположен к этой идее хорошо, ранее он заявлял, что «в целом не любит рекламу» и рассматривает ее как крайнюю меру. Напомним, в настоящее время OpenAI предлагает платную подписку ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц. Эта версия чат-бота предоставляет доступ к новейшим языковым моделям, увеличенному лимиту сообщений и возможность генерации изображений. Компания также предлагает специальные тарифные планы для команд и бизнеса.



Стоит сказать, что в этом году Apple заключила партнёрство с OpenAI для интеграции ChatGPT в Siri (функция появится в iOS 18.2). Хотя, по данным источников, Apple не платила за сделку, компания будет продвигать подписку ChatGPT Plus непосредственно из приложения «Настройки» в iOS, выступая в качестве реферального партнёра OpenAI.