Список устройств Galaxy, получивших ноябрьское обновление безопасности, продолжит расширяться. Обновление от Samsung не только закрывает уязвимости, но и усиливает защиту с помощью функции Auto Blocker.

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Как сообщает 9to5Google, Samsung начал распространять обновление безопасности за ноябрь 2024 года для ряда устройств линейки Galaxy. В этом обновлении сосредоточены усилия на повышении уровня безопасности и исправлении уязвимостей, хотя крупные функциональные изменения отложены до выхода One UI 7 в следующем году, который будет основан на Android 15.



В рамках обновления, Samsung внесла улучшения в функцию Auto Blocker, повышающую безопасность устройства. В режиме «Максимум» теперь все USB устройства, кроме зарядных устройств, будут блокироваться для обеспечения дополнительной защиты от потенциальных угроз через USB порты.



Помимо изменений в Auto Blocker, обновление включает в себя более 30 исправлений высокой приоритетности, нацеленных на устранение различных уязвимостей в системе безопасности. Эти исправления соответствуют ноябрьскому официальному бюллетеню безопасности Android от Google и будут доступны в последующих обновлениях для других устройств на базе операционной системы Android.



Samsung готовится к более масштабным обновлениям в будущем, включая Android 15, однако текущий патч распространяется довольно быстро. Обновление уже получили такие устройства, как серия Galaxy S24, предыдущие флагманы из серии S23 и S21, а также складные телефоны Galaxy Z Fold и Z Flip последних моделей, вместе с некоторыми моделями серии A и планшетами Galaxy Tab.



Список устройств, которые получили обновление, будет расширяться в ближайшие недели. Доступность обновлений может различаться в зависимости от региона, оператора связи и других факторов.