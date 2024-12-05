В сеть попали фотографии разобранной Intel Arc B580, раскрывающие детали дизайна и компоненты, включая чип BGM-G21 и память Samsung.

Источник изображений: MyDrivers

Новая модель GPU от Intel Arc B580 была продемонстрирована китайским изданием MyDrivers, несмотря на ограничения до даты релиза. Снимки, сделанные до официального выхода, запланированного на 13 декабря, раскрывают все детали нового продукта, который, как утверждает Tom's Hardware, должен составить конкуренцию лучшим видеокартам на рынке.





Внешний вид B580 Limited Edition мало отличается от своих предшественников — моделей A750 и A770. Карта сохранила тёмно-серый матовый цвет, имеет два стандартных вентилятора и логотип «Intel Arc». Среди заметных изменений отмечаются расширенные отверстия по бокам карты и обновленный дизайн пластины ввода-вывода.









Наибольшие изменения Intel внесла в систему охлаждения: на задней панели появилась дополнительная отдушина, подобная тому, что используется в Founders Edition от Nvidia. Однако, в отличие от Nvidia, Intel не стала размещать вентиляторы на противоположных сторонах карты, что указывает на потенциальное улучшение терморегуляции для будущих моделей с высоким энергопотреблением.









Под капотом B580 обнаружен вентилятор, термопрокладки для памяти и VRM, а также единственный 8-контактный разъём питания. Интересной особенностью является компактный размер печатной платы, что может стать шагом для создания компактных одновентиляторных версий B580 и B570.









В сердце видеокарты находится чип BGM-G21, окруженный шестью чипами памяти GDDR6 от Samsung, работающими на скорости 19 Гбит/с, хотя они способны достигать и 20 Гбит/с. С новой серией Battlemage Intel также представила обновлённое программное обеспечение Intel Graphics Software, которое позволяет более тонко настраивать параметры видеокарты, включая возможность разгона памяти до 22 Гбит/с. Arc B580 будет доступен на рынке по цене $249, и вскоре станет ясно, какие улучшения в производительности она предложит.