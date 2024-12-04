Реддитор решил проверить, на что способен старенький ПК, используемый в качестве 3D-сканера в стоматологической клинике.

Источник изображения: u/AfternoonPutrid8558/Reddit

Пользователь из Reddit удивил игровое сообщество, запустив игры на 3D-сканере для зубов в стоматологической клинике своего отца. Он поделился результатами своего эксперимента на сабреддите r/PCMasterRace, опубликовав фотографии и описание процесса. Как пишет Tom's Hardware, самые современные и требовательные игры не были запущены лишь по причине ограниченного времени и скорости загрузки в 100 мегабит в секунду.



Технические характеристики сканера оказались довольно интересными. Система построена на базе процессора Intel Core i7-5720K пятого поколения (Haswell-E) с материнской платой MSI Raider X99, работающего на частоте 3,3 ГГц, и 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2999. Несмотря на то, что эти компоненты были выпущены еще в 2014 году, они показали неплохую производительность. Как отмечает автор, «такие характеристики были актуальны для игр примерно до эпохи PlayStation 4е».

Источник изображения: r/PCMasterRace/Reddit

Хотя точная модель видеокарты неизвестна, пользователь (AfternoonPutrid8558) сообщил, что это AMD Radeon серии R9 200 или возможно, Radeon R9 270X, 280X или 290X. Несмотря на то, что эти видеокарты значительно уступают современным решениям AMD, их мощности оказалось достаточно для запуска нетребовательных и старых игр.В качестве тестовых игр были выбраны Counter-Strike: Source (2004) и Subnautica (2014). В Counter-Strike: Source сканер выдавал впечатляющие 600-700 кадров в секунду, практически полностью раскрывая потенциал процессора. Subnautica, выпущенная десятью годами позже, демонстрировала стабильные 60 FPS. Автор эксперимента отметил, что управление подводным аппаратом в Subnautica с помощью большого трекбола, используемого в сканере, оказалось «на удивление удобным».Эксперимент показал, что даже старое оборудование, предназначенное для специализированных задач, может справиться с играми, выпущенными в соответствующий период. Хотя управление трекболом в Counter-Strike: Source вряд ли будет удобным, даже при 600 FPS.