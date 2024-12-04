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Nivan
Seasonic и Noctua выпустили сувениры после успешного релиза блока питания на 1600 Вт
После выпуска совместного блока питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition обе компании представили коллекцию брелоков в виде вентилятора и талисмана Seasonic — Power Dog.

                                               Источник изображений: Seasonic x Noctua

Как сообщает Tom's Hardware, компании Seasonic и Noctua, после успешного запуска совместного флагманского блока питания мощностью 1600 Вт с бесшумным охлаждением от Noctua, решили порадовать поклонников необычными сувенирами. На китайской социальной платформе Bilibili компания Seasonic анонсировала выпуск коллекционных брелоков, выполненных в виде вентилятора Noctua и талисмана Seasonic — Power Dog (собаки-электрика). Несколько счастливчиков смогут получить эти брелоки, выполнив задания в социальных сетях.


В частности, брелоки в форме вентилятора Noctua можно выиграть, оставив комментарий под публикацией о блоке питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition. Этот пост пользуется большой популярностью среди энтузиастов ПК и коллекционеров технических безделушек, собрав уже 170 комментариев. Многие шутят о бесшумности брелока-вентилятора.


Брелок Noctua выполнен в фирменных коричнево-бежевых цветах компании и представляет собой миниатюрную копию вентилятора. Остаётся только гадать, можно ли его использовать как спиннер. Noctua China также объявила о раздаче брелоков на следующей неделе.

Вряд ли подобные акции пройдут где-то ещё, кроме Китая. Однако есть несколько «туманная» альтернатива: компания продаёт на Amazon компактные 40-миллиметровые вентиляторы, например, Noctua NF-A4x10 FLX Premium Quiet Fan за $13.95. Прикрепить к такому вентилятору кольцо для ключей не составит труда.

Брелок Power Dog от Seasonic также выглядит очень мило. Судя по фотографиям в социальных сетях, он может быть не просто куском пластика. Однако более детальное изучение китайских социальных сетей показало, что у брелока-собаки нет никаких портов (то есть это не зарядное устройство и не портативный аккумулятор), а хвост заканчивается пластиковой репликой разъёма PCIe 5.0. Напомним, ранее Seasonic также продавала конструктор Lego в виде Power Dog в качестве подарка к Празднику середины осени.

#блоки питания #noctua #seasonic
Источник: tomshardware.com
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