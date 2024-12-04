Компания ENIAC представила Flexbar — автономное устройство, вдохновлённое идеей сенсорной панели Apple Touch Bar, но с расширенными возможностями и улучшенной реализацией. Новинка представляет собой почти 10-дюймовую алюминиевую панель с 2K AMOLED дисплеем, подключаемую к компьютеру, планшету или смартфону через USB-C.

Источник изображения: ENIAC Technology/YouTube

Flexbar позиционируется как полностью настраиваемая панель быстрого доступа, способная адаптироваться к различным приложениям. Сооснователь ENIAC Рэй Вентинг (Ray Wenting) продемонстрировал в социальной сети X видео с Flexbar, используемой в качестве медиа-контроллера и визуализатора, подчеркнув её многофункциональность.



Панель работает по принципу Elgato Stream Deck, но вместо фиксированного набора клавиш предлагает сенсорный интерфейс с гибкой настройкой. Пользователи могут разместить на панели наиболее часто используемые клавиши, инструменты и ярлыки, которые будут динамически меняться в зависимости от активного окна. Таким образом, набор инструментов, например, для редактирования видео в Adobe Premiere автоматически сменится на другой при запуске игры.



Стоит сказать, что настройка Flexbar максимально упрощена благодаря предустановленным комбинациям клавиш и элементам управления для популярных программ. Поддержка сторонних API обеспечивает практически нативную работу с совместимыми приложениями, а для более глубокой персонализации предусмотрено приложение FlexbarDesigner, позволяющее создавать собственные конфигурации и делиться ими с сообществом пользователей.



Компания ENIAC стремится сделать использование Flexbar максимально приятным. Помимо премиальных материалов — алюминиевого корпуса и 2K OLED экрана — устройство оснащено линейным двигателем для тактильной обратной связи, обеспечивающим отклик на каждое касание. В комплекте также поставляется магнитная алюминиевая подставка для удобного расположения Flexbar и четыре силиконовые накладки, предотвращающие скольжение.



Также решаются проблемы, присущие Apple Touch Bar, предлагая съёмное устройство, которое можно разместить в любом удобном месте, избегая случайных нажатий. Расширенные возможности настройки позволяют эффективно использовать панель с любыми приложениями на различных платформах, включая Windows, macOS, iOS и Android. Отсутствие беспроводного подключения — пожалуй, единственный недостаток, который, возможно, будет устранён во втором поколении устройства.



Flexbar доступен на Kickstarter по цене $119 для первых 300 покупателей и всех, кто внесёт депозит в размере $1 до начала продаж. Ожидаемая розничная цена составит $180, а поставки запланированы на февраль 2025 года. Отметим, что краудфандинг — это инвестиция в проект, а не прямая покупка товара, и не гарантирует получение устройства, несмотря на все обещания производителей.