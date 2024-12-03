Разработчики WhatsApp прекращают поддержку старых версий iOS, чтобы сосредоточиться на новых функциях и технологиях.

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Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp скоро прекратит свою работу на некоторых старых моделях iPhone. Это изменение связано с предстоящим обновлением, запланированным на май 2025 года и сделает невозможным использование приложения на устройствах с iOS ниже версии 15.1. На данный момент для работы WhatsApp достаточно iOS 12 и выше.

Как информирует 9to5Mac, в новой бета-версии WhatsApp для iPhone появилось предупреждение для пользователей старых моделей. В сообщении говорится: «Обновите iOS до последней версии, чтобы продолжить использование WhatsApp. Поддержка этой версии iOS прекратится после 5 мая 2025 года. Перейдите в Настройки > Основные, затем нажмите Обновление программного обеспечения для установки последней версии iOS.» WhatsApp перестанет функционировать на следующих моделях iPhone: 5s, 6 и iPhone 6 Plus.



Для пользователей планшетов, несмотря на отсутствие официального приложения для iPad, бета-версия, доступная некоторым пользователям через TestFlight, также не будет поддерживаться на первом поколении iPad Air, а также iPad mini 2 и 3, требуя минимум iPadOS 12.



Отметим, что разработчики часто прекращают поддержку старых версий операционных систем, чтобы сосредоточиться на новых технологиях и возможностях последних версий. Согласно статистике Apple, лишь 9% всех iPhone работают на версиях ранее iOS 16, что делает поддержку старых систем менее актуальной.



Пользователям с более новыми моделями iPhone или iPad, но с устаревшим программным обеспечением, рекомендуется обновить систему, чтобы продолжить использовать WhatsApp. WhatsApp можно бесплатно скачать в App Store.