Пользователям HomeKit придется подождать еще два года, чтобы управлять своими роботами-пылесосами через приложение «Дом» и Siri.

Источник изображения: 9to5mac.com

На конференции WWDC в июне Apple анонсировала ряд обновлений для HomeKit и приложения Home, включая поддержку роботов-пылесосов. Однако, по последним сведениям Apple, интеграция этих устройств в HomeKit откладывается до начала 2025 года. Первоначально планировалось, что функция станет доступна в одном из обновлений iOS 18 в этом году, но теперь, как отмечает 9to5Mac, Apple тихо обновила информацию на своем сайте, указав новый срок. В обновленной сноске на веб-странице Apple указано: «Функция станет доступной в начале 2025 года».



Отмечается, что это дополнение к HomeKit следует за принятием стандарта Matter 1.2, который включает поддержку пылесосов и был одобрен в прошлом году. Хотя Apple не раскрыла все детали о том, как будет реализована интеграция, предполагается, что пользователи смогут запускать уборку через приложение Home или с помощью Siri. Также вероятно включение роботов-пылесосов в автоматизацию и сцены Home app. Стоит сказать, что управление роботами-пылесосами через Siri будет поддерживаться только на английском языке в США.

Источник изображения: 9to5mac.com

Компания Roborock уже объявила о планах добавить поддержку HomeKit в свой модельный ряд, начиная с Roborock S8 MaxV Ultra. Ожидается, что и другие производители последуют этим шагам. Apple также задержала несколько других анонсированных функций, включая продвинутые возможности Siri, до следующего года.