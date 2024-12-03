Администрация Байдена усиливает «чиповую войну», вводя новые ограничения на экспорт технологий в Китай. Под санкции попадут более 140 китайских компаний.

Источник изображения: SMIC, tomshardware.com

США ужесточили санкции против Китая, ограничив доступ к технологиям искусственного интеллекта и военным разработкам, включая память HBM. Tom's Hardware со ссылкой на Financial Times сообщает, что США в третий раз за три года усилили экспортный контроль в отношении передовых полупроводниковых технологий и инструментов, стремясь замедлить развитие Китая в области искусственного интеллекта (ИИ) и военной промышленности. Можно расценивать это как очередной этап в многолетней «чиповой войне» между двумя странами.



Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) назвала новые меры контроля экспорта «беспрецедентными и масштабными». В рамках новых ограничений, США добавят 140 китайских компаний в чёрный список организаций, которым потребуются, практически невозможные к получению, лицензии на экспорт. Кроме того, вводится запрет на экспорт в Китай памяти HBM, используемой в высокопроизводительных вычислениях.



Стоит сказать, что в последние годы влияние технологических санкций на китайский полупроводниковый сектор было неоднозначным. С одной стороны, санкции оказали заметное воздействие на китайские компании, ограничивая их доступ к передовым технологиям. С другой стороны, появляются сообщения о том, что Китай находит способы обходить ограничения, а в некоторых случаях санкции даже способствуют укреплению технологической независимости страны. Поэтому периодическая корректировка санкций, считают эксперты, необходима для достижения желаемого эффекта.



По словам источника, на который ссылается Financial Times, последние санкции направлены на те области китайской полупроводниковой промышленности, которые ранее были недооценены. В частности, новые меры касаются производства оборудования для производства чипов внутри Китая, а теперь ограничения будут действовать в отношении 24 видов оборудования, которые ранее не попадали под санкции. Предполагается, что это замедлит развитие таких китайских технологических гигантов, как Huawei и SMIC, которые, как ни парадоксально, до сих пор, казалось, процветали под санкциями.



Tom's Hardware также сообщает, что США намерены применять правило прямого иностранного производства (FDPR) к своим ограничениям, распространяя их на неамериканские компании, но использующие американские компоненты в своём оборудовании. Однако некоторые страны, такие как Япония и Нидерланды, не будут подпадать под действие FDPR, поскольку они согласились ввести собственные экспортные ограничения. Несмотря на значительные изменения в санкционной политике, отмечается и наличие некоторых пробелов. Например, CXMT, китайский производитель HBM, не был включен в последний чёрный список. То же самое касается некоторых дочерних компаний SMIC и Huawei.