Ремонтник поделился историей спасения RTX 4090 после неудачного разгона и чрезмерного количества термопасты. После проведения сложного ремонта и замены деталей удалось вернуть видеокарту к жизни.

Источник изображения: NorthWestRepair

В мире высокотехнологичных ремонтов снова отличился мастер по ремонту видеокарт из NorthWestRepair. Недавно он представил историю восстановления одной из самых мощных графических карт на рынке GeForce RTX 4090 от Gigabyte, которая на момент 2024 года считается одной из лучших. Однако эта карта оказалась в плачевном состоянии из-за неудачной модификации повышения напряжения и излишнего применения термопасты.



С первого взгляда на RTX 4090, специалист заметил признаки серьёзных проблем: сломанная пломба и отсутствующие винты. Это стало тревожным сигналом, но настоящие проблемы оказались впереди. Метки на карте выглядели потрепанными, а чипы памяти и GPU были скрыты под излишками термопасты, которую NorthWestRepair описал как «ужасный беспорядок».

После демонтажа карты, мастер обнаружил следы любительской пайки, что вызвало короткое замыкание некоторых компонентов. К счастью, основные элементы, такие как GPU и чипы памяти, остались целыми и в неизменном виде. «Не было ни дюйма на этой плате, который не был бы поцарапан», — отметил мастер, подчеркивая масштаб повреждений.



Ремонт потребовал внимания к множеству деталей, начиная от замены резисторов и конденсаторов до восстановления поврежденных дорожек на плате и работа в целом оказалась не из легких, учитывая, что изначально всё это было сделано ради увеличения небольшой производительности.



Кульминацией ремонта стало успешное тестирование карты после замены контроллера памяти и MOSFET и после ряда проверок в различных условиях, включая тесты в Windows и утилиты для тренировки памяти, карта показала, что работает как новенькая. А NorthWestRepair планирует установить RTX 4090 на полноценный ПК для дальнейших тестов.