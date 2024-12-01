В новом обновлении ядра Linux 6.13 исправлен баг, приводивший к увеличению времени загрузки системы на процессорах AMD Zen 1 и 2.

Источник изображения: AMD

Вышел патч для ядра Linux 6.13, исправляющий крайне медленную загрузку некоторых компьютеров нв процессорах AMD Zen 1 и Zen 2. Как сообщает Tom's Hardware, ранее в некоторых случаях время загрузки могло увеличиваться до нескольких минут.



Проблема была обнаружена сотрудником Nokia четыре недели назад, когда более 10 серверов компании с процессорами AMD Epyc первого поколения начали демонстрировать аномально долгое время загрузки. «Обычно трассировка занимает около 12 секунд с вариацией в 1-2 секунды между загрузками. Но после применения упомянутого патча разброс времени увеличивается», — сообщил инженер Nokia в письме сотрудникам AMD и команде разработчиков ядра Linux.



Как выяснилось, источником проблемы послужило изменение, внесенное в Linux 6.11 в мае 2023 года. Патч под названием «load late on both threads» был предназначен для обновления микрокода процессоров AMD с поддержкой SMT (одновременной многопоточности). Изначально система проверяла необходимость применения обновления микрокода для обоих потоков процессора, но после внесенных изменений эта проверка была удалена.



Инженер Nokia утверждал, что обновления микрокода успешно применялись к одному потоку, а затем применялись ко второму, что значительно увеличивало время загрузки. Новый патч, представленный сегодня для ядра 6.13-rc1, решает проблему путем очистки обновлений микрокода из буфера памяти процессора, предотвращая повторное применение обновления.



Ожидается, что это исправление будет перенесено и на предыдущие стабильные версии ядра Linux, что позволит дистрибутивам на базе более ранних версий также получить решение проблемы медленной загрузки на ранних процессорах AMD Zen.