Робот Omni, созданный компанией Botinkit, способен готовить блюда, добавлять приправы и даже убирать за собой. Роботы-повара могут сэкономить ресторанам до 30% затрат на персонал и 10% затрат на продукты, утверждают в Botinkit.

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Китайский стартап Botinkit обещает сократить расходы ресторанов на 30% с помощью роботов-поваров и искусственного интеллекта (ИИ). По словам Ширли Чен Руй (Shirley Chen Rui), генерального директора Botinkit, роботы могут готовить блюда не хуже людей. Компания, основанная в 2021 году, стремится убедить в этом весь мир. Чен отмечает, что несмотря на активное внедрение автоматизации и искусственного интеллекта в производственных цехах и на складах, эти технологии пока не оказали существенного влияния в области общепита.



«Еда — это крупнейшая индустрия в мире, потому что всем и везде нужно есть, — говорит Чен. — Однако сегодня это все еще очень традиционная отрасль». Чен, которая восемь лет управляла рестораном и столкнулась с трудностями в поиске хорошего шеф-повара и поддержании качества блюд, уверена, что роботы помогут обеспечить стабильное качество блюд в ресторанах, особенно при масштабировании бизнеса.



Робот Omni, разработанный Botinkit, способен жарить, тушить, добавлять приправы и самостоятельно убирать за собой, практически без участия человека. Оператору, который совсем необязательно должен быть опытным поваром, достаточно выбрать рецепт и следовать инструкциям на сенсорном экране, чтобы приготовить блюдо. При этом один оператор может одновременно управлять несколькими роботами.



Для достижения правильной температуры и дозировки приправ в процессе приготовления используется ИИ. Также изучаются возможности использования ИИ для создания рецептов, отвечающих меняющимся вкусам ресторанов и клиентов. По подсчетам Botinkit, использование роботов-поваров может помочь ресторанам сократить расходы на рабочую силу на 30%, а также уменьшить потери продуктов и приправ на 10%.