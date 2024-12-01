Канадские власти требуют от Google продать часть рекламного бизнеса из-за нарушения антимонопольного законодательства в стране, обвинив компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

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Бюро по вопросам конкуренции Канады объявило о намерении начать судебное разбирательство против Google в связи с предполагаемыми антиконкурентными практиками в сфере онлайн-рекламы, сообщает TechRadar. Это решение стало результатом расследования, начатого в 2021 году и получившего продолжение в текущем году.



Бюро утверждает, что Google вынуждает участников рынка использовать собственные рекламные инструменты и создает барьеры для конкурентов. «Поведение Google помешало конкурентам соревноваться на основе достоинств своих предложений, что наносит ущерб канадским рекламодателям, издателям и потребителям», — заявил Мэтью Босуэлл (Matthew Boswell), комиссар по вопросам конкуренции.



В частности, Google обвиняется в «предоставлении своим инструментам льготного доступа к рекламному инвентарю, демпинге для подрыва конкурентов и диктовке условий, на которых издатели могут взаимодействовать с конкурирующими рекламными платформами». Дело передано в антимонопольный трибунал по конкуренции.



Если будет решено продолжить судебное разбирательство, Google может быть вынуждена продать два своих рекламных инструмента (какие именно, не уточняется), выплатить штрафы и прекратить антиконкурентную практику. Одновременно Дэн Тейлор (Dan Taylor), вице-президент Google по глобальной рекламе, заявил, что иск «игнорирует интенсивную конкуренцию, в которой у покупателей и продавцов рекламы есть большой выбор». Он добавил: «Наши рекламные технологии помогают веб-сайтам и приложениям финансировать свой контент и позволяют компаниям любого размера эффективно рекламироваться».



Стоит сказать, что расследование в Канаде следует за аналогичными действиями Министерства юстиции США и Европейского Союза. Это также не первый конфликт Google и с канадскими властями. В 2016 году компания уже подвергалась расследованию в отношении практики онлайн-поиска, поисковой рекламы и медийной рекламы.