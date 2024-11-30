TSMC обещает начать производство 2-нм чипов в США уже к 2028 году, но министерства Тайваня сомневаются в реалистичности этих сроков.

Источник изображения: TSMC

Компания TSMC заявила о намерении начать производство 2-нанометровых чипов на своем втором заводе в Аризоне уже к 2028 году. Это более амбициозный план по сравнению с ранее анонсированным производством 3-нм чипов. Однако министр Национального совета по науке и технологиям Тайваня У Чэн-Вэнь (Wu Cheng-Wen) отмечает, что запуск может быть отложен до 2029 или 2030 года.



Строительство заводов TSMC в США изначально рассматривалось как крупный успех американского закона CHIPS Act, направленного на снижение зависимости от китайских поставщиков микросхем. Apple даже анонсировала планы по закупке американских чипов для своих устройств. При это правительство США выделило до $6,6 млрд в рамках CHIPS Act для поддержки строительства заводов в Аризоне.



Однако проект столкнулся с рядом проблем. Производство на первом заводе, где планируется выпуск 4-нанометровых чипов для старых моделей Apple, уже отложено с 2024 на 2025 год. Также существуют опасения, что американские чипы будут дороже тайваньских, что может привести к снижению объемов закупок со стороны Apple.



Ситуация осложнилась еще и трудовым конфликтом: TSMC приняла решение привлечь около 500 тайваньских рабочих для ускорения строительства. Но почти половина нанятых сотрудников оказалась из Тайваня, что привело к подаче американскими работниками иска о дискриминации.



Важно отметить, что компания сохраняет производство своих самых передовых чипов на Тайване, в то время как американские заводы отстают на 3-5 лет по технологическому уровню. Предполагается, что 2-нм чипы могут использоваться в iPhone 17, хотя точные сроки реализации этих планов пока остаются неопределенными.