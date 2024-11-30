Новый кабель свяжет восточное побережье США с Индией через Южную Африку и Австралию и позволит Meta* контролировать трафик и повышать качество обслуживания пользователей.

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Компания Meta*, владелец Facebook*, Instagram* и WhatsApp, планирует грандиозный инфраструктурный проект — строительство собственного подводного оптоволоконного кабеля, охватывающего весь мир. Длина кабеля превысит 40 000 километров, а общая сумма инвестиций, по оценкам экспертов, может составить более $10 млрд. Meta* впервые выступит в роли единоличного владельца подобной инфраструктуры.



По информации TechCrunch, проект находится на ранней стадии. Планы разработаны, но строительство еще не началось. Ожидается, что Meta* официально объявит о проекте в начале 2025 года, раскрыв детали маршрута, пропускной способности и основных целей строительства. Сунил Тагаре, эксперт по подводным кабелям и основатель Flag Telecom, первым сообщил о планах Meta* еще в октябре. Он предполагает, что начальный бюджет в $2 млрд со временем вырастет до $10 млрд.

Отмечается, что реализация проекта может занять несколько лет, учитывая ограниченное количество компаний, способных осуществлять строительство такой инфраструктуры.

«Существует реальный дефицит кабелеукладочных судов, — говорит аналитик индустрии подводных кабелей Ранульф Скарборо (Ranulf Scarborough). — Они очень дороги и забронированы на несколько лет вперед, и найти доступные ресурсы в ближайшее время — сложная задача».

Скарборо считает, что строительство, вероятно, будет вестись поэтапно.



Предполагаемый маршрут кабеля образует букву «W» на карте мира: от восточного побережья США до Индии через Южную Африку, а затем от Индии до западного побережья США через Австралию. По словам TechCrunch, такой маршрут выбран для того, чтобы «избежать зон геополитической напряженности». Тагаре отмечает, что маршрут обходит «Красное море, Южно-Китайское море, Египет, Марсель, Малаккский пролив и Сингапур, то есть всё то, что сейчас является основными точками потенциальных сбоев».



Для Meta*, чьи сервисы генерируют 10% всего фиксированного и 22% мобильного трафика в мире, собственный кабель обеспечит приоритетный доступ к пропускной способности и гарантирует качество обслуживания, особенно за пределами Северной Америки, где компания получает большую часть своей прибыли.

«Они зарабатывают деньги, предоставляя свои продукты конечным пользователям, и сделают все возможное, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт, будь то доставка видео или других ресурсов, — поясняет Скарборо. — Честно говоря, кто сейчас будет полагаться на традиционные телекоммуникационные компании? Технологические компании теперь независимы. Они поняли, что должны строить сами».



Еще одной причиной строительства кабеля, по мнению Тагаре, может быть развитие технологий искусственного интеллекта. Он считает, что Индия, с ее низкой стоимостью вычислительных мощностей и растущей инфраструктурой для ИИ, может стать идеальным местом для обучения моделей искусственного интеллекта.

«Индия может стать мировой столицей обучения ИИ», — утверждает он.

Однако источники, близкие к проекту, пока не подтверждают эту версию, называя ее лишь одной из возможных, наряду с вопросом о предоставлении доступа к кабелю другим компаниям.

*Meta и её продукты (Facebook, Instagram) запрещены на территории Российской Федерации