Intel подтвердила, что новые десктопные графические процессоры Celestial и Druid находятся в разработке и будут выпущены, несмотря на сложности с предыдущими моделями.

Источник изображения: Intel

Intel продолжит развивать линейку дискретных видеокарт, несмотря на происходящие в компании сложности. Хотя предыдущие поколения графических процессоров Intel не достигли выдающихся результатов, и бизнес компании в этой сфере развивается не так быстро, как ожидалось, планы по выпуску новых архитектур видеокарт остаются в силе. Известный инсайдер под ником @jaykihn0 из X/Twitter утверждает, что будущие линейки видеокарт «Celestial» и «Druid» находятся в разработке.



По сообщению Wccftech, архитектура Battlemage от Intel появится на рынке уже к середине декабря. После этого планируется последовательно выпускать новые поколения дискретных видеокарт. Celestial, построенная на архитектуре Xe3, станет преемницей Battlemage. Однако на данный момент характеристики этой GPU неизвестны.



Позднее появится Druid на базе Xe-Next и, предположительно, составит конкуренцию решениям других производителей, которые появятся через два поколения после текущих моделей. Таким образом, Intel подтверждает свои долгосрочные намерения на рынке дискретных видеокарт.



Помимо дискретных видеокарт, Intel также сосредоточится на развитии интегрированной графики для ноутбуков. Планируется масштабировать производительность «laptop iGPUs» до уровня, сопоставимого с дискретными видеокартами, что указывает на то, что в долгосрочной перспективе Intel уделяет особое внимание мобильному сегменту, но при этом продолжает развивать и дискретные решения.



В ближайшее время все внимание будет приковано к видеокартам Intel Arc на базе Battlemage. Ожидается, что эти GPU выйдут в ближайшие дни, а результаты продаж и отзывы пользователей, возможно, помогут понять, как Intel планирует развивать свой бизнес в области дискретных видеокарт в будущем.