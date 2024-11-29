Изображения Anno 117 – Pax Romana демонстрируют красоту Римской империи и разнообразие регионов, где игрокам предстоит развивать поселения. Судя по всему, игра будет доступна не только в Uplay и Epic Games Store.

Источник изображений: Ubisoft

Компания Ubisoft опубликовала первые пять скриншотов своей новой градостроительной стратегии Anno 117 – Pax Romana на странице игры в Steam. Изображения демонстрируют разнообразие игровых локаций: леса, пляжи, болота и горы. Именно в этих условиях игрокам предстоит развивать поселения и управлять производственными цепочками.





Разработкой Anno 117 занимается студия Ubisoft Blue Byte. Игра, выход которой запланирован на 2025 год, скорее всего, на вторую его половину, станет продолжением Anno 1800, изначально выпущенной эксклюзивно для Uplay от Ubisoft и Epic Games Store. Хотя ожидается, что Anno 117 также будет доступна на этих платформах, размещение скриншотов в Steam указывает на более широкую стратегию распространения, направленную на охват большей аудитории.

Действие Anno 117 разворачивается в 117 году нашей эры, в период расцвета Римской империи. Игрокам предстоит заботиться о благополучии своих подданных в таких регионах, как Средиземноморье и английские провинции. Предполагается, что игровой процесс будет включать региональные особенности, возможно, предлагая различные типы зданий или уникальные производственные цепочки в зависимости от местности, хотя конкретные детали пока не разглашаются. Также, согласно описанию в Steam, игроки получат свободу в принятии решений, позволяющую сосредоточиться на экономическом росте, территориальной экспансии, руководстве восстаниями или объединении различных культур.

Судя по скриншотам, игра использует улучшенную версию движка Anno 1800 с усовершенствованными эффектами тумана, что добавляет глубины игровому окружению. Особый интерес вызывает изображение болотистой местности, намекающее на возможность модификации ландшафта, например, осушения болот для дальнейшей застройки.

Хотя официальной информации о консольных версиях пока нет, учитывая историю серии Anno, можно предположить, что игра будет доступна на основных консолях, включая PlayStation 5, Xbox Series X/S и, возможно, Nintendo Switch. Такая стратегия распространения, начинающаяся с ПК-версии и последующим выходом на консолях, соответствует традиционному подходу Ubisoft к выпуску подобных проектов.