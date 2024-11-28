AMD делает ставку на стекло в развитии процессорных технологий. Патент компании описывает преимущества стеклянных подложек, которые обеспечат создание сверхбыстрых и надежных чипов. Intel, Samsung и другие также стремятся внедрить эту технологию.

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Компания AMD получила патент на использование стеклянных подложек для чипов, которые вскоре могут заменить традиционные органические материалы. Это сулит революцию в производстве процессоров, особенно для ресурсоемких задач. Патент защищает разработку AMD и дает ей преимущество на рынке, где Intel и Samsung также изучают потенциал стекла.



Стеклянные подложки, изготовленные из боросиликата и кварца, превосходят органические аналоги по толщине, размерам, термо- и механической устойчивости. Это критически важно для повышения плотности межсоединений и надежности работы в высокотемпературных условиях, например, в центрах обработки данных.



Одной из сложностей, описанных в патенте, является создание сквозных отверстий (TGV) в стекле для передачи данных и питания. AMD делает ставку на лазерное сверление и магнитную самосборку – новейшие, но пока не до конца освоенные технологии. Слои перераспределения сигналов, в отличие от основы, пока останутся на базе меди и органики, но будут располагаться на одной стороне стекла, что потребует новых производственных решений.



AMD также патентует метод соединения нескольких стеклянных подложек медной пайкой для большей прочности и отказа от дополнительных материалов. Стоит сказать, что хотя патент фокусируется на преимуществах стекла для мощных процессоров, AMD видит его потенциал и в мобильных устройствах, датчиках и других областях, где важна высокая плотность соединений.