Apple Pay, как и другие популярные платежные сервисы, попадут под пристальное внимание американских властей. Агентство CFPB будет следить за соблюдением прав потребителей и законностью всех операций.

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Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) США заявило, что будет пристально следить за нефинансовыми организациями, такими как Apple и Google, которые разработали системы цифровых платежей для потребителей. Ведомство заявляет, что теперь эти компании будут рассматриваться как любые другие банки. Одна из причин, по которой американское агентство нацелилось на эти многомиллиардные фирмы — популярность Apple Pay, которая обрабатывает более 50 миллионов транзакций в год в стране.



CFPB объявило, что через 30 дней платформы цифровых платежей будут подпадать под федеральный надзор, что, вероятно, означает, что любая новая политика и правила Apple, будут подвергаться тщательному расследованию. Ранее CFPB могло гарантировать, что сервисы мобильных кошельков, такие как Apple Pay и Google Pay, соответствуют закону, но с учетом недавнего заявления, эти сервисы будут рассматриваться как полноценные финансовые учреждения и будут подвергаться идентичной банкам проверке. Это даст CFPB дополнительные полномочия в отношении политики Apple и для рассмотрения жалоб клиентов.



Директор CFPB Рохит Чопра (Rohit Chopra) заявил, что цифровые платежи перешли из разряда новинок в предметы первой необходимости, и участие агентства поможет защитить конфиденциальность потребителей, защитить от мошенничества и предотвратить незаконное закрытие счетов. По оценкам, более 60% населения США пользуются мобильным кошельком, причем Apple Pay является самым популярным выбором, а это означает, что за ним будут следить более пристально.



Учитывая, что в отношении Apple Pay не было инцидентов, которые могли бы негативно повлиять на имидж компании, CFPB, вероятно, не придется прилагать больших усилий, но тем не менее...