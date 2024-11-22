Новые тесты выявили проблемы Snapdragon 8 Elite с Ghost of Tsushima. Несмотря на высокую производительность в других играх, данный чипсет не справляется с требованиями Ghost of Tsushima из-за нехватки ключевых инструкций.

Источник изображения: wccftech.com

Один из самых впечатляющих моментов Qualcomm Snapdragon 8 Elite — это способность плавно запускать ААА-игры с помощью эмуляции, выдавая стабильные 60 кадров в секунду даже в таких требовательных проектах, как Cyberpunk 2077.



Однако не все игры работают одинаково хорошо. Недавние тесты показали, что Snapdragon 8 Elite испытывает серьёзные трудности с Ghost Of Tsushima, игрой, разработанной для PS4. Причиной недостаточной производительности чипа называют отсутствие поддержки инструкций AVX и F16C, необходимых для оптимизации работы эмуляции.



Напомним, AVX (Advanced Vector Extensions) — это набор инструкций для процессоров x86, который позволяет значительно ускорять выполнение сложных вычислительных операций при работе с совместимым программным обеспечением. F16C, в свою очередь, отвечает за преобразование чисел с плавающей запятой, что позволяет улучшать физическую симуляцию и графику, снижая нагрузку на память без значительного ухудшения качества изображения. Однако оба этих набора инструкций отсутствуют в Snapdragon 8 Elite, что и объясняет низкую производительность в эмуляции Ghost Of Tsushima, где игра не может достичь даже 30 кадров в секунду.

Источник изображения: wccftech.com

При этом Cyberpunk 2077, несмотря на более сложную графику, работает на Snapdragon 8 Elite с гораздо более высокими показателями. Но это связано с тем, что после выхода игры разработчики убрали требования AVX, что позволило чипу Qualcomm показать свою максимальную производительность. Однако в случае Ghost Of Tsushima отсутствие AVX и F16C становится очевидным ограничением для Snapdragon 8 Elite и вызывает вопросы о его способности справляться с другими играми на эмуляторах в будущем.Тем не менее, стоит отметить прогресс Snapdragon 8 Elite. Ещё несколько лет назад никто не мог представить, что мобильные процессоры смогут запускать игры такого уровня через эмуляцию. Возможность хотя бы запустить Ghost Of Tsushima уже является достижением для мобильного чипа, даже если производительность оставляет желать лучшего.Следующее поколение процессоров Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 2 — обещает исправить эти недостатки благодаря поддержке SME (Scalable Matrix Extension). Это должно улучшить работу эмуляторов и оптимизировать запуск требовательных игр. Как пишет Wccftech, новый чип будет анонсирован в следующем году, и пользователи смогут оценить его улучшенные игровые возможности.