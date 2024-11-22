Суд Техаса начал расследование в отношении WFA на предмет возможного сговора с целью бойкота социальной сети X, принадлежащей Илону Маску.

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Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) объявил о начале расследования в отношении Всемирной федерации рекламодателей (WFA). Целью расследования расследования является выяснение того, не вступали ли члены этой организации в сговор с целью бойкота «определённых социальных платформ». Хотя конкретные платформы в заявлении не упоминаются, одной из них, вероятно, является X (Twitter), которая ранее подала антимонопольный иск против WFA, обвинив её в незаконной координации действий.



«Торговые организации и компании не имеют права сговариваться для блокировки рекламных доходов у тех, кого они хотят подорвать», — заявил Пакстон. Он добавил, что запрос документов в рамках этого дела направлен на то, чтобы привлечь WFA и её членов к ответственности за возможные попытки «манипулировать системой» против неугодных для них организаций.



Напомним, как все было. Многие члены WFA, включая крупные бренды, такие как IBM, Coca-Cola и CVS Health, сократили или полностью прекратили размещение рекламы на X после того, как платформа перешла под контроль Илона Маска. В ноябре 2023 года особенно много рекламодателей, в том числе Apple и Disney, отказались от сотрудничества с X. Это произошло после публикации отчётов Центра по противодействию цифровой ненависти и Media Matters, в которых утверждалось, что X недостаточно эффективно модерирует контент и не удаляет незаконные или ненавистнические материалы.



Однако Илон Маск обвинил рекламодателей в том, что их уход был результатом не индивидуальных решений, а коллективного бойкота, координируемого через WFA. В ответ X подала в суд на несколько брендов и рекламных организаций, утверждая, что эти действия лишили платформу миллиардов долларов рекламных доходов.



Пакстон в своём расследовании обращает особое внимание на деятельность подразделения WFA — Глобального альянса за ответственную медиа (GARM), который прекратил своё существование в августе 2023 года. Эта некоммерческая организация, созданная в 2019 году, разрабатывала стандарты для оценки «безопасности брендов», а также определяла критерии для выявления дезинформации и ненавистнического контента.



Генпрокурор запросил у GARM документы, которые могут пролить свет на то, давала ли организация указания компаниям бойкотировать социальные платформы, не соответствующие её стандартам. Ранее, в июле, расследование Комитета по судебным делам Палаты представителей США установило, что через GARM крупные бренды и рекламные агентства могли координировать действия для демонетизации определённых платформ и контента, что, по словам X, ограничивало доступ потребителей к разным точкам зрения.



Несмотря на конфликты, некоторые рекламодатели начали возвращаться на X в 2024 году, хотя их расходы на рекламу остаются значительно ниже прежнего уровня. Среди вернувшихся компаний числятся Comcast, IBM и Disney. В октябре X объявила о достижении соглашения с Unilever, в рамках которого компания возобновит размещение рекламы на платформе, а X отзовёт свои претензии к бренду.



Стоит отметить, что GARM закрылся вскоре после подачи иска X, сославшись на нехватку ресурсов для дальнейшей работы. В то же время X и Всемирная федерация рекламодателей пока не прокомментировали ситуацию.