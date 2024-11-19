TikTok может быть заблокирован в США. Новый глава FCC, Брендан Карр, считает приложение угрозой национальной безопасности и намерен добиться его запрета.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил Брендана Карра (Brendan Carr) председателем Федеральной комиссии по связи (FCC). Однако это решение вызвало вопросы из-за того, что Карр известен своей жесткой позицией в отношении технологических компаний, в частности, TikTok и раздела 230 закона «О соблюдении приличий в сфере коммуникаций». Назначение произошло на фоне заявлений Трампа о намерении отменить запрет на TikTok, что создает противоречия в политике администрации.



Карр, назначенный Трампом в FCC еще в 2017 году, является автором главы в проекте Heritage Foundation «Проект 2025». Он излагает свою программу, которая расходится с некоторыми обещаниями Трампа: «TikTok представляет серьезную и неприемлемую угрозу национальной безопасности Америки. Это также дает Пекину возможность проводить кампанию иностранного влияния, определяя новости и информацию, которую приложение предоставляет миллионам американцев».



Ранее Трамп подписал указ о запрете TikTok в 2020 году, ссылаясь на опасения по поводу доступа китайского правительства к данным пользователей. Однако после вступления в должность Джо Байдена этот указ был отменен. Тем не менее, администрация Байдена пришла в конце концов к аналогичному заключению, подписав законопроект, обязывающий ByteDance продать приложение.



В своем заявлении о назначении Карра Трамп не упомянул о разногласиях в их позициях, сказав лишь, что «комиссар Карр является борцом за свободу слова и борется с регуляторными решениями, которые ограничивают свободу американцев и сдерживают нашу экономику». Карр также обеспокоен продажами коммуникационного оборудования китайского производства, утверждая чрезмерное Китая на США.



Выступая за пересмотр раздела 230, который защищает онлайн-платформы от ответственности за контент, размещаемый пользователями, Карр подчёркивает: «Мы должны демонтировать картель цензуры и восстановить право на свободу слова для обычных американцев». Он считает, что FCC должна сотрудничать с Конгрессом, чтобы «интернет-компании больше не имели карт-бланш на цензуру защищенной речи, сохраняя при этом свою защиту в соответствии с разделом 230». Однако организации, подобные Electronic Frontier Foundation (EFF), утверждают, что отмена этого закона может угрожать свободе слова в интернете.