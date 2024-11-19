Минюст США потребовал от Google продать браузер Chrome, ключевой инструмент её поисковой монополии, и планирует ввести ограничения на использование данных для ИИ и Android.

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Министерство юстиции США намерено добиться от судьи решения о принудительной продаже браузера Chrome, принадлежащего Google, в рамках борьбы с монополией компании на рынке онлайн-поиска. Этот шаг может стать частью исторического разбирательства против одной из крупнейших технологических компаний мира. Напомним, в августе суд постановил, что Google незаконно монополизировала рынок поиска, и теперь антимонопольные органы требуют дополнительных мер, связанных с искусственным интеллектом и операционной системой Android.



Кроме того, власти и участвующие штаты планируют предложить судье Амиту Мехте (Amit Mehta) ввести обязательные требования по лицензированию данных. Если эти меры будут приняты, они могут существенно изменить рынок поисковых систем и развивающуюся индустрию ИИ. Дело против Google было начато ещё при администрации Трампа и продолжается при президенте Джо Байдене, став самым масштабным антимонопольным иском против технологической компании со времён неудачной попытки разделить Microsoft более 20 лет назад.



Известно, что владение Chrome имеет ключевое значение для рекламного бизнеса Google, так как браузер позволяет компании отслеживать активность пользователей и более эффективно таргетировать рекламу. Более того, Chrome используется для направленной рекламы и продвижения ИИ-продукта компании — Gemini, который может превратиться из чат-бота в полноценного помощника в интернете.



Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland) заявила, что Минюст «продолжает продвигать радикальную повестку, выходящую за рамки правовых вопросов данного дела». Она отметила, что «вмешательство правительства в таком виде нанесёт вред потребителям, разработчикам и лидерству США в сфере технологий в тот момент, когда это особенно важно».



Антимонопольные органы настаивают на продаже Chrome, поскольку этот браузер является основным инструментом для доступа пользователей к поисковику Google, и в настоящее время Chrome занимает около 61% рынка браузеров в США, согласно данным аналитической компании StatCounter. Власти рассматривают возможность продажи браузера как крайнюю меру, если другие предложенные изменения не приведут к созданию конкурентной среды на рынке.



В числе предложений антимонопольных органов — требование к Google лицензировать результаты поиска и данные для использования другими компаниями, а также предоставить больше возможностей для контроля со стороны рекламодателей. Эти меры могут сильно повлиять как на рынок интернет-рекламы, так и на развитие конкуренции в сфере ИИ.