Серия Intel Core Ultra 200 объединяет процессоры с разными архитектурами, включая Arrow, Meteor и Alder Lake, внося путаницу в названия линейки продуктов.

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В сети появились новые данные о мобильных процессорах Intel Core Ultra 200U, также известных как Arrow Lake-U. По информации Tom's Hardware со ссылкой на инсайдера Jaykihn, эти чипы будут использовать обновленную версию архитектуры Meteor Lake, перенесённую на более современный техпроцесс Intel 3. Несмотря на приставку «Ultra» в названии, процессоры серии Core Ultra 200U не будут полностью основаны на архитектуре Arrow Lake, как можно было бы предположить.



Процессоры Arrow Lake-U предназначены для тонких и лёгких ноутбуков с диапазоном TDP от 12 до 28 Вт. Важно отметить, что не все процессоры этой серии будут использовать новую архитектуру. Обычные версии (без приставки Ultra) останутся на базе более старой архитектуры Alder Lake. Arrow Lake-U будет использовать комбинацию ядер Redwood Cove+ и Crestmont Enhanced, а не Lion Cove и Skymont, которые применяются в других чипах Arrow Lake. Возможно это решение продиктовано экономическими соображениями, так как использование стороннего техпроцесса, например, TSMC N3B, обходится гораздо дороже.



Согласно утечке, в серию Arrow Lake-U войдут четыре модели: Core Ultra 7 265U, Core Ultra 7 255U, Core Ultra 5 235U и Core Ultra 5 225U. Флагманский процессор Core Ultra 7 265U будет оснащён 12 ядрами (2 производительных, 8 энергоэффективных и 2 менее мощных) и 14 потоками, а также 12 МБ кеша. Максимальная частота одного или двух производительных ядер может достигать 5.3 ГГц. Остальные модели будут иметь аналогичное количество ядер и кэш, но с более низкими частотами.



Графическая подсистема этих процессоров будет основана на архитектуре Xe-LPG (Arc Alchemist), а не на более новой версии Xe-LPG+ (Alchemist+), которая используется в других процессорах Arrow Lake. Это указывает на то, что графическая часть, скорее всего, заимствована от Meteor Lake. Однако подтверждение этой информации от Intel пока не поступало, и до официального анонса остаются вопросы по поводу точных характеристик.



Линейка процессоров Core Ultra 200 будет включать различные варианты для десктопов и ноутбуков - Core Ultra 200S для настольных ПК, Core Ultra 200V на базе Lunar Lake, Core Ultra 200H/HX для мощных ноутбуков и Core Ultra 200U для мобильных устройств. При этом не все процессоры с маркировкой Core Ultra 200 будут использовать архитектуру Arrow Lake, что может ввести в заблуждение покупателей. Ожидается, что Intel представит новые процессоры Core Ultra 200 на выставке CES 2025.