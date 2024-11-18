Китайские компании наращивают объёмы производства оперативной памяти, предлагая сверхнизкие цены и усиливая ценовую конкуренцию, вынуждают корейские компании переключаться на выпуск DDR5 и HBM3.

Источник изображения: CXMT, Tom's Hardware

Китайские производители микросхем памяти DRAM, Changxin Memory (CXMT) и Fujian Jinhua, стали наращивать производство и снижать цены, создавая тем самым серьезную конкуренцию южнокорейским компаниям, сообщает Tom's Hardware. В настоящее время китайские компании предлагают свои компоненты DDR4 со скидкой до 50% по сравнению с аналогичными микросхемами Samsung, SK hynix и Micron, а в некоторых случаях китайская DRAM оказывается даже дешевле восстановленной памяти.



Согласно данным, производственные мощности CXMT выросли с 70 000 пластин в месяц в 2022 году до 200 000 в 2024 году. Компания планирует довести этот показатель до 300 000 пластин в месяц и захватить 11% мирового рынка DRAM в ближайшие годы. Fujian Jinhua, несмотря на санкции со стороны правительства США, также нарастила производство DDR4.



Избыток микросхем DDR4 на рынке привел к острой ценовой конкуренции. Агрессивная ценовая политика китайских производителей оказывает давление на весь рынок DDR4, особенно в потребительском сегменте. Правда при этом, промышленные клиенты пока относятся к использованию китайской DRAM с осторожностью.



В ответ на давление со стороны китайских конкурентов корейские производители DRAM решили сократить производство DDR4 и перейти на DDR5 и HBM3. Те есть, на те типы памяти, которые китайские компании пока не могут производить в массовом порядке. Данный шаг направлен на сохранение прибыльности и нивелирование ценового преимущества, которым китайские производители обладают в сегменте DDR4. Ожидается, что переход на DDR5 и HBM3 стабилизирует рынок DRAM, устранив переизбыток предложения и перенаправив ресурсы на более передовые и востребованные технологии памяти.