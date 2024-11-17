Южная Корея отложила запуск своего суперкомпьютера до 2026 года из-за глобального дефицита ИИ-чипов, необходимых для реализации проекта.

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По сообщению издания Wccftech, Южная Корея столкнулась с серьёзными трудностями в реализации своего проекта суперкомпьютера, который был отложен до 2026 года из-за нехватки чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает местное издание Chosun, дефицит ИИ-оборудования на мировом рынке стал препятствием для реализации амбициозных планов страны по созданию мощных вычислительных систем.



Проект «Суперкомпьютер №6», который оценивается в 2,9 триллиона вон (около 2 миллиардов долларов), был нацелен на предоставление вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта для исследователей и специалистов. Однако из-за глобального спроса на ИИ-чипы Южная Корея столкнулась с непреодолимыми задержками в поставках необходимого оборудования. В результате, с учётом того, что существующие суперкомпьютеры работают на 90% мощности, страна оказалась в состоянии, которое эксперты называют «вычислительным кризисом».



Эксперты отмечают, что дефицит чипов привёл к резкому росту цен на это оборудование, что вынудило компании пересмотреть свои планы и увеличить бюджет на закупку необходимых компонентов. Ситуация с поставками усугубляется ещё и тем, что многие страны или большие фирмы также активно развивают свои ИИ-вычислительные мощности, что оказывает дополнительное давление на производственные цепочки.



Стоит отметить, что на сегодняшний день мировая гонка за лидерство в области ИИ не только не утихает, а набирает всё большие темпы, и многие страны, включая США и ряд государств Ближнего Востока, сделали развитие искусственного интеллекта одним из приоритетных направлений. Это означает, что в ближайшие годы в эту сферу будет вложено значительное количество средств, и принесёт выгоду, в первую очередь, производителям, таким как NVIDIA и AMD.