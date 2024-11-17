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Nivan
AMD готовит процессоры APU серии Ryzen 200 для бюджетных ноутбуков
AMD планирует выпустить обновление APU Hawk Point под названием Ryzen 200. Новые процессоры, включая Ryzen 7 255H, нацелены на бюджетный сегмент ноутбуков.

Источник изображения: wccftech.com

Компания AMD готовится к выпуску обновленной линейки APU под названием «Ryzen 200», которая будет основана на архитектуре Hawk Point и предназначена для бюджетных ноутбуков. По данным издания Wccftech, ссылающимся на источники в китайской социальной сети Weibo, компания планирует предложить новые модели процессоров, которые помогут закрыть пробел в производительности в сегменте недорогих устройств.

Одной из ключевых новинок станет Ryzen 7 255H, который, по слухам, является обновленной версией процессора Ryzen 7 8745HS из серии Hawk Point, выпущенного несколько месяцев назад. Этот процессор не был оснащен нейронным процессором (NPU), однако в новом поколении ожидаются улучшения в этой области. Ryzen 7 255H будет конкурировать с Intel Core Ultra 7 255H, что в целом может привести к путанице в названиях, поскольку AMD и Intel используют схожие обозначения для своих моделей.

Хотя значительных изменений в архитектуре Ryzen 200 не ожидается, возможно, будут улучшены показатели работы с искусственным интеллектом. В оригинальной серии Hawk Point уровень ИИ-производительности был менее впечатляющим по сравнению с более продвинутыми процессорами Ryzen AI 300. В то же время, вероятно, основные параметры, такие как количество ядер и конфигурация встроенной графики (iGPU), останутся неизменными.

Ожидается, что обновленная линейка Ryzen 200 займет нишу в устройствах с низкой и средней производительностью, таких как портативные компьютеры и мини-ПК. Несмотря на то, что AMD не смогла повторить успех линейки Phoenix в сегменте портативных устройств, новые APU, по мнению экспертов, могут стать удачным решением для этого рынка. Официальный запуск процессоров должен состояться в конце этого года, примерно одновременно с выходом Intel Core 200, обновленной линейки Raptor Lake.

#amd #apu hawk point
Источник: wccftech.com
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