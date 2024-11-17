Устройство будет весить всего 50 г, использовать чип Snapdragon AR1 от Qualcomm и поддерживать функции искусственного интеллекта Gemini от Google.

Источник изображения: wccftech.com

Samsung готовится к выпуску собственных очков дополненной реальности (AR) в третьем квартале 2025 года, согласно сообщению Wccftech. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm и весить всего 50 г. Эта новость несколько неожиданна, учитывая, что ранее Samsung отменила разработку собственной гарнитуры смешанной реальности после презентации Apple Vision Pro в 2023 году, посчитав свой прототип недостаточно конкурентоспособным.



Информация о характеристиках AR-очков Samsung, полученная исследовательской компанией Wellsen XR Research, была опубликована пользователем Jukanlosreve в социальной сети X (Twitter, заблокирована в РФ). Согласно данным, устройство будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon AR1 и оснащено аккумулятором емкостью 155 мА·ч. Небольшой вес — всего 50 г — наводит на мысль, что очки могут не обладать мощной аппаратной начинкой и, возможно, будут требовать подключения к смартфону для выполнения сложных вычислений. Интересно, что подобный подход ранее рассматривала и Apple, что объясняется сложностями в создании полностью автономных очков дополненной реальности с уровнем развития технологий на сегодняшний день.

Предполагается, что AR-очки Samsung будут оснащены 12-мегапиксельной камерой Sony IMX681. Начальный объем производства запланирован на уровне 500 000 устройств, что сопоставимо с объемом производства Apple Vision Pro. Хотя цена устройства пока не называется, однако если она будет конкурентноспособна, то это может помочь Samsung завоевать свою долю рынка. Официальное название устройства пока также не объявлено, но информация о нем, предположительно, появится в ближайшие месяцы.