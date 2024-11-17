Водитель мусоровоза нашёл в мусоре полностью рабочий игровой ПК с мощным процессором AMD Threadripper и видеокартой RTX 2080 Ti. После чистки и замены блока питания компьютер заработал.

Источник изображения: Seizo/Reddit

Пользователь Reddit под ником Siezo поделился невероятной историей о своей находке. Он обнаружил в мусоре полностью функциональный игровой компьютер с процессором AMD Ryzen Threadripper 3970X, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Компьютеру потребовалась лишь небольшая чистка и новый блок питания.



Система была собрана на материнской плате ASUS Prime TRX 40-Pro с четырьмя модулями памяти Kingston HyperX Fury DDR4, жидкостным охлаждением (предположительно Fractal Celsius+ S36 Dynamic), блоком питания Be Quiet Straight Power 11 и двумя ключевыми компонентами — видеокартой Asus ROG Strix 2080 Ti 11G и процессором AMD Ryzen Threadripper 3970X. Всё это находилось в корпусе Fractal.

Источник изображения: Seizo/Reddit

Siezo высушил промокшие компоненты, и в качестве мер предосторожности заменил блок питания, чтобы предотвратить потенциальное повреждение компьютера при включении. В результате ПК заработал, за исключением дисплея на системе жидкостного охлаждения. При этом даже вентиляторы корпуса работали исправно!AMD Ryzen Threadripper 3970X, выпущенный в 2019 году, до сих пор остается мощным процессором. Найти новую RTX 2080 Ti сейчас сложно, хотя на вторичном рынке она продается по разумной цене. Siezo признает, что это очень редкий случай, когда полностью исправный ПК оказался в его мусоровозе, так как, по его словам, 99% мусора — это просто хлам.

Источник изображения: Seizo/Reddit

Возникает вопрос, зачем понадобилось выбрасывать работающий компьютер. Также странно, что в компьютере не было накопителей, что может означать, что предыдущий владелец забрал их перед тем, как выбросить системный блок. Поэтому очевидно, что блок выбросили не в порыве гнева, ведь были предприняты усилия по извлечению накопителей. Остается только гадать.Хотя находки такого рода в мусоре — редкость, Siezo рассказывает, что ему попадались и другие более-менее работающие вещи, например, дрель, бензопила с неисправной свечой зажигания и совершенно новая нераспечатанная Bluetooth-клавиатура, которую он теперь использует со своим телевизором.