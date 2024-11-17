Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Водитель мусоровоза обнаружил рабочий ПК с топовым железом — Threadripper и RTX 2080 Ti
Водитель мусоровоза нашёл в мусоре полностью рабочий игровой ПК с мощным процессором AMD Threadripper и видеокартой RTX 2080 Ti. После чистки и замены блока питания компьютер заработал.

                                                     Источник изображения: Seizo/Reddit

Пользователь Reddit под ником Siezo поделился невероятной историей о своей находке. Он обнаружил в мусоре полностью функциональный игровой компьютер с процессором AMD Ryzen Threadripper 3970X, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Компьютеру потребовалась лишь небольшая чистка и новый блок питания.

Система была собрана на материнской плате ASUS Prime TRX 40-Pro с четырьмя модулями памяти Kingston HyperX Fury DDR4, жидкостным охлаждением (предположительно Fractal Celsius+ S36 Dynamic), блоком питания Be Quiet Straight Power 11 и двумя ключевыми компонентами — видеокартой Asus ROG Strix 2080 Ti 11G и процессором AMD Ryzen Threadripper 3970X. Всё это находилось в корпусе Fractal.

                                                         Источник изображения: Seizo/Reddit

Siezo высушил промокшие компоненты, и в качестве мер предосторожности заменил блок питания, чтобы предотвратить потенциальное повреждение компьютера при включении. В результате ПК заработал, за исключением дисплея на системе жидкостного охлаждения. При этом даже вентиляторы корпуса работали исправно!

AMD Ryzen Threadripper 3970X, выпущенный в 2019 году, до сих пор остается мощным процессором. Найти новую RTX 2080 Ti сейчас сложно, хотя на вторичном рынке она продается по разумной цене. Siezo признает, что это очень редкий случай, когда полностью исправный ПК оказался в его мусоровозе, так как, по его словам, 99% мусора — это просто хлам.

                                                       Источник изображения: Seizo/Reddit

Возникает вопрос, зачем понадобилось выбрасывать работающий компьютер. Также странно, что в компьютере не было накопителей, что может означать, что предыдущий владелец забрал их перед тем, как выбросить системный блок. Поэтому очевидно, что блок выбросили не в порыве гнева, ведь были предприняты усилия по извлечению накопителей. Остается только гадать.

Хотя находки такого рода в мусоре — редкость, Siezo рассказывает, что ему попадались и другие более-менее работающие вещи, например, дрель, бензопила с неисправной свечой зажигания и совершенно новая нераспечатанная Bluetooth-клавиатура, которую он теперь использует со своим телевизором.

#rtx 2080 #amd threadripper
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Loongson анонсировала свои новые процессоры, видеоадаптеры и другие устройства
Loongson 9A2000 - новая китайская видеокарта с производительностью на уровне NVIDIA RTX 2080
Loongson выпустила видеокарту, сопоставимую с Nvidia GeForce RTX 2080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
5
Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
14
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
1
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
5
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
9
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
1
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
2
Астрономы обнаружили две галактики, гравитация которых действует как составная линза
1
FT: ВСУ хотят добиться крупного успеха в сражениях с войсками РФ до инаугурации Трампа 20 января
4
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
Как хакеры научились взламывать сложные пароли за 1 секунду, и можно ли от этого защититься
2
Microsoft подтверждает создание нового ИИ, обученного на 100 петабайтах данных NASA о Земле
2

Популярные статьи

PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
83
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
13
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
119
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
11
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
10
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
1
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

CbrStrtr
12:00
Dante, играй в свою тупую соньку. КГ/АМ
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
Тилька
11:58
Я даю 350К-450к в зависимости от модели(suprim, strix, итд итп) карты
Цены на GeForce RTX 5090 будут еще более высокими, чем на GeForce RTX 4090
Руслан Лупало
11:55
Дожили : в паРаше за покупку шутера можно поднять пола 20-ку за госизмену ! Не страна, а концлагерь по современному
Стало известно, при каких условиях за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 грозит уголовная ответственность
Родион Вестов
11:54
......Я давно не испытывала такой паники..... Вот он, результат выращивания детей "без стрессов" и "без проблем". Никакого жизненного иммунитета. Надпись на экране калькулятора способна вызвать паник...
ИИ от Google в частном разговоре назвал девушку пятном на вселенной и попросил умереть
Виктор Королёв
11:52
Palit 4070s dual, ага, плохой охлад, если закрыть корпус и поставить в шкаф)) почему вообще про плохой охлад пишут то? Все это лечится андервольтингом. Потеряно 3% фпс, температура на 5-10 ниже, в зав...
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
beltar
11:50
Данная карта должна была типа заменить 1650 DDR 6. Если бы она стоила тыщ 15, действительно заменяя 1650 и тогда вместо карты близкой к 1060 при меньшем объеме памяти была бы карта процентов на 20-30 ...
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
Родион Вестов
11:48
Кто такие игры вообще покупает. Скачают на торрентах и все дела). И волки сыти и овцы целы.
Стало известно, при каких условиях за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 грозит уголовная ответственность
nonses84
11:45
Предлагаю быстрее выложить её на торрент эдишин. И ни каких проблем с покупкой.
Стало известно, при каких условиях за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 грозит уголовная ответственность
Родион Вестов
11:42
Раньше Зеля шутки сочинял, теперь планы.
Die Welt рассказали о пунктах плана победы Зеленского, разработанных специально для Трампа
CbrStrtr
11:41
Данте - тупое говно тупого говна.
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем