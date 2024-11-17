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Nivan
Владелец брендов Zotac, Inno3D и Manli уходит из Китая на фоне санкций США и запуска RTX 5090
PC Partner, владелец брендов Zotac, Inno3D и Manli, переносит штаб-квартиру и производство из Китая, чтобы избежать санкций США в отношении новой видеокарты RTX 5090.

Вторая по величине в мире компания по производству графических процессоров, PC Partner, покидает Китай на фоне новых санкций США. Компания, контролирующая такие бренды, как Zotac, Inno3D и Manli, решила перенести свой штаб-квартиру в Сингапур и переместить производственные мощности в Индонезию, чтобы избежать ограничений на экспорт высокотехнологичных компонентов в Китай.

                                                           Источник изображения: Zotac


По информации Tom's Hardware, компания PC Partner, базировавшаяся в Гонконге, уже зарегистрировала новую дочернюю компанию, PC Partner Singapore PTE Ltd. Кроме того, появились слухи о том, что производственные мощности также будут перенесены в Индонезию, хотя эта информация пока не подтверждена официально. 


Предполагается, что данные шаги предприняты в преддверии выпуска новых графических карт Nvidia GeForce RTX 5090, чтобы минимизировать последствия ожидаемых санкций США. Согласно данным, объединённые продажи всех брендов PC Partner делают её вторым по величине производителем графических карт в мире. При этом санкции США уже оказали влияние на компанию во время выпуска серии RTX 40 и теперь, перед запуском серии RTX 50, PC Partner решила полностью перенести свои операции за пределы Китая.

Ожидается, что благодаря переезду из санкционных территорий, Zotac и другие бренды компании смогут свободно продвигать свои новые продукты, включая RTX 5090, на рынках Запада и других дружественных регионах. Однако остаётся неопределённость в том, какие именно модели новых видеокарт смогут избежать санкций, поскольку ограничения могут касаться даже слишком мощных продуктов, таких как RTX 5080.
#rtx 5090 #санкции сша
Источник: tomshardware.com
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Цены на GeForce RTX 5090 будут еще более высокими, чем на GeForce RTX 4090
Zotac, Inno3D и Manli переезжают в Сингапур из-за запрета на экспорт топовых GPU в Китай
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