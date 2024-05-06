Sony отменила запланированное на 6 мая обновление Helldivers 2, которое требовало привязки аккаунтов Steam к PlayStation Network. Ранее, решение сделать обязательной регистрацию в PSN для Helldivers 2 на Steam, вызвало шквал «красных» отзывов. Не помогло даже то, что Valve решила предложить возмещение даже тем, кто играл в игру более двух часов.

Изображение: @Sony

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Как сообщает Thegamer, После массовой волны негативных отзывов в Steam, в результате которых рейтинг игры упал до «в основном негативных», Sony пришлось отменить это спорное обновление. Так была одержана важная победа игрового сообщества над корпоративным произволом.

Представитель Sony в официальном аккаунте X подтвердил, что обязательное обновление, которое должно было вступить в силу 6 мая для новых игроков и 30 мая для уже имеющих игру, больше реализовано не будет.



«Мы услышали ваши отклики и понимаем ваше беспокойство по поводу привязки аккаунтов. Благодарим за поддержку Helldivers 2, обещаем держать вас в курсе наших дальнейших планов», — говорится в заявлении представителя компании.



Критики отмечают, что решение Sony обновить Helldivers 2 с привязкой аккаунтов Steam к PSN явно преследовало цель увеличить количество регистраций пользователей в собственной сети PSN за счёт популярности игры на ПК. Однако компания явно недооценила приверженность геймеров принципам открытого и свободного рынка.