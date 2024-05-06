Samsung разрабатывает новую функцию «Battery AI», которая, как ожидается, увеличит время работы от батареи в серии Galaxy S25 на 5-10 процентов за счет оптимизации фоновых задач алгоритмом искусственного интеллекта.

Изображение: @Samsung



Представленная вначале года линейка смартфонов Galaxy S24 от Samsung оснащена первой версией программного пакета на базе искусственного интеллекта Galaxy AI. Учитывая, что продажи новых моделей составили целых 53 % от операционной прибыли корейского техногиганта в первом квартале, становится понятно, что именно функции ИИ во многом определяют их популярность.



Однако, как сообщает Wccftech, грядущий флагман Galaxy S25 Ultra может разочаровать поклонников в плане емкости батареи. Предположительно, S25 Ultra будет оснащен тем же аккумулятором на 5000 мАч, что и в прошлогодних моделях. Однако инсайдеры утверждают, что Samsung планирует компенсировать это ограничение с помощью новой функции «Battery AI», которая позволит увеличить резерв мощности.



Судя по названию, «Battery AI» станет частью обновленной версии пакета Galaxy AI для следующего поколения флагманов. Эта интеллектуальная функция должна оптимизировать энергопотребление без ущерба для производительности. Техноблогер PandaFlash утверждает, что новая функция позволит увеличить общее время автономной работы на 5-10 %.



Понятное дело, программы для экономии заряда существуют уже давно. Множество приложений доступно как для смартфонов, так и для ноутбуков. Однако они часто снижают производительность за счет ограничения тактовой частоты процессора и видеокарты. В других случаях оптимизаторы батареи вообще не дают никакого эффекта. Иногда они даже ограничивают максимальную пропускную способность 5G-модема, что полностью нивелирует смысл их использования.



Хотя детали работы Battery AI пока не разглашаются, аналитики предполагают, что эта функция будет автоматически отключать фоновые задачи, потребляющие лишние системные ресурсы, что позволит более эффективно распределять мощность и увеличивать время автономной работы.



Любопытно, что нигде не упоминается, будет ли Battery AI доступна на Galaxy S25. Тем не менее, большинство утечек от этого, пользующегося авторитом, инсайдера, касаются именно предстоящей линейки флагманов от Samsung. Учитывая, что Galaxy AI является ключевой маркетинговой фишкой компании, скорее всего, обновленная версия с новой функцией AI действительно появится в S25.



В отличие от других оптимизаторов, которые требуют ручного выбора фоновых процессов для экономии заряда, Battery AI сможет делать это автоматически без участия пользователя. А эффективная интеграция этой функции с NPU на базе Snapdragon 8 Gen 4 или Exynos 2500 будет ключом к достижению заявленного увеличения времени автономной работы.