Apple готовится во вторник представить новые модели iPad. По слухам, это буду обновленные iPad Pro и iPad Air, которые получат процессоры M2 и M4, улучшенные камеры и дисплеи. Но главное — это операционная система iPadOS 16, которая должна сделать работу с iPad более производительной.

Изображение: @Brendon Thorne/Bloomberg



Еще с момента выхода первого iPad в 2010 году, Стив Джобс говорил о том, что планшеты со временем заменят для большинства людей традиционные компьютеры. Однако iPad по-прежнему уступает ноутбукам в многозадачности и функциональности.



За последние годы Apple предприняла ряд шагов для улучшения возможностей iPad. Были выпущены модели iPad Pro с поддержкой клавиатуры и стилуса, обновлен дизайн и функционал операционной системы. Однако iPad по-прежнему остается скорее дополнением к ноутбуку, нежели его полноценной заменой.



Предстоящее обновление линейки iPad является отличным шансом это исправить. Как сообщает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, ожидается, что новые модели Pro и Air получат мощные процессоры серии M, сопоставимые по производительности с чипами для MacBook.



Кроме того, по слухам, iPad наконец-то получит улучшенный многозадачный режим и интуитивное управление окнами приложений. Это ключевая функция необходима для того, чтобы превратить iPad в полноценную замену ноутбука. Отмечается, что предстоящее обновление — это шанс для Apple выполнить данное много лет назад обещание Стивом Джобсом сделать iPad настоящей альтернативой традиционным компьютерам для большинства пользователей.