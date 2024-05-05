Компания Hon Hai, крупнейший производитель iPhone, за апрель показала рекордный уровень продаж до 510,9 млрд долларов на фоне спроса на iPhone и оборудование для ИИ. Такой сильный рост, по мнению экспертов, может означать восстановление спроса на iPhone после спада в первом квартале этого года.

Источник изображения: @Annabelle Chih/Bloomberg





реклама

По сообщению Bloomberg, компания Hon Hai (торговое наименование Foxconn) заявила о рекордном росте месячной выручки за апрель. Это может указывать на улучшение продаж флагманского смартфона Apple iPhone, на долю которого приходится более половины доходов Foxconn. В заявлении компании говорится, что выручка в апреле выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 510,9 миллиардов тайваньских долларов (около 15,8 миллиардов долларов США).



Хотя инвесторы внимательно следят за динамикой продаж iPhone через отчетность Foxconn, компания активно диверсифицирует бизнес. В частности, Foxconn наращивает производство серверного оборудования для центров обработки данных и решений для искусственного интеллекта, что в свою очередь, позволило акциям компании в 2024 году вырасти до исторических максимумов. Тем не менее, бизнес Apple по-прежнему критически важен для Foxconn, так как обеспечивает более 50% выручки. Напомним, в первом квартале этого финансового года продажи Foxconn упали почти на 10% из-за слабого спроса на новые модели iPhone.



Компания заявляет, что второй квартал традиционно является межсезоньем, в котором Foxconn ожидает, что показатели выручки и операционной прибыли вырастут как в годовом, так и в квартальном исчислении. Это может быть связано с недавними позитивными результатами Apple по выручке в Китае, которые превзошли ожидания, несмотря на слабые продажи iPhone в первые месяцы года. Аналитики предполагают, что это связано с тем, что Apple могла повысить средние цены на смартфоны или нарастить продажи других продуктов и услуг в Китае.



Однако эксперты Bloomberg высказывают опасения, что Foxconn будет сложно нарастить выручку от iPhone в 2024 году, что связано с общим замедлением спроса на фоне инфляции и неопределенности мировой экономики. Кроме того, Apple активно переносит производство в Индию, что также снижает эффект масштаба для Foxconn.



На 2024 финансовый год Apple прогнозирует рост выручки от iPad и услуг, но воздерживается от прогнозов по iPhone на фоне замедления рынка смартфонов. Это также настораживает инвесторов Foxconn, так как основной риск спада лежит именно на крупнейшем продукте Apple.