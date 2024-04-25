Qualcomm не может подтвердить заявленную производительность новых чипов Snapdragon.

Компания Qualcomm на днях анонсировала новое поколение мобильных чипов Snapdragon X Elite и X Plus для ноутбуков под Windows, которые, по заявлениям производителя, должны конкурировать с решениями от Apple, Intel и AMD. Однако в свете обвинений со стороны издания SemiAccurate в том, что Qualcomm завышает показатели производительности в маркетинговых материалах, доверия к этим чипам становится значительно меньше.



По данным SemiAccurate, ни один из крупных производителей ноутбуков-партнёров Qualcomm не смог воспроизвести те показатели производительности Snapdragon X Elite и X Plus, которые демонстрировала сама Qualcomm. Более того, в реальных тестах скорость работы чипов оказалась на 50% ниже заявленной. При этом инженеры Qualcomm объясняют такое расхождение плохой оптимизацией Windows Arm и недостаточным охлаждением в тестовых конфигурациях.



Однако даже с улучшенной системой охлаждения разрыв в показателях так и не сократился. Неназванный источник в одной из компаний-производителей ноутбуков сравнил производительность Snapdragon X Elite с уровнем чипов Intel Celeron – то есть с бюджетным сегментом. А ведь Qualcomm позиционирует свои новые решения как премиальные, конкурентные флагманским чипам от Intel.



Пока непонятно, как именно Qualcomm манипулирует тестами. Но если даже крупнейшие производители ноутбуков не могут приблизиться к заявленным показателям, то это вызывает определенные вопросы к маркетинговой стратегии компании.



Qualcomm так и не предоставила журналистам и аналитикам возможности самостоятельно протестировать чипы Snapdragon нового поколения в реальных условиях. А на запросы о предоставлении более подробных технических характеристиках и особенностях архитектуры ответы не дает, что только усиливает подозрения в намеренном завышении заявленных показателей производительности.