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Nivan
Tesla представила новый Model 3 Performance с улучшенными характеристиками
Инженеры Tesla оснастили новую версию Model 3 Performance адаптивной подвеской для улучшения управляемости и увеличили запас хода на аккумуляторе до 496 миль.

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Компания Tesla представила обновленную версию своего седана Model 3 Performance в попытке стимулировать спрос на фоне снижающихся продаж. Новая модель получила ряд технических усовершенствований, благодаря которым ее динамические характеристики заметно улучшились.

В частности, инженеры Tesla решили сфокусироваться на повышении мощности и крутящего момента двигателя Model 3 Performance. Теперь седан развивает 510 лошадиных сил, что на 32% больше по сравнению с предыдущим поколением. Пиковый крутящий момент вырос на 16%. Это позволило сократить время разгона с 0 до 60 миль/ч (96 км/ч) до 2,9 секунд. Для сравнения, базовая версия Model 3 тратит на это 5,8 секунд.

Кроме того, инженеры Tesla внесли изменения в дизайн кузова, чтобы улучшить аэродинамические характеристики автомобиля. Благодаря этому лобовое сопротивление снизилось на 5% и положительно сказалось на дальности хода - теперь полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 496 миль (около 797 км) автономной работы.

Для повышения комфорта и управляемости на высоких скоростях инженеры Tesla оснастили обновленный седан активной системой подавления кренов кузова и адаптивной подвеской. Также автомобиль получил небольшой рестайлинг передней и задней частей кузова, чтобы визуально отличать его от других модификаций Model 3.

В салоне же изменения коснулись в основном отделки и мультимедийной системы. Так, теперь здесь используются материалы с улучшенной шумоизоляцией, а на центральной консоли размещен новый сенсорный экран. Рулевое колесо лишилось подрулевых переключателей, а вокруг него появилась подсветка.

Выход обновленного варианта Model 3 Performance совпал по времени с публикацией неутешительных финансовых результатов Tesla за первый квартал текущего года. За это время компания поставила клиентам 310 тысяч автомобилей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

В попытке сократить расходы, руководство Tesla пошло на беспрецедентные меры и объявило о сокращении штата на 10%. Увольнения затронули практически все подразделения, включая инженерные и производственные.

Несмотря на текущие трудности, компания продолжает активно инвестировать в разработку новых моделей и обновленный седан Model 3 Performance яркий тому пример.

#tesla #илон маск #model 3 performance
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