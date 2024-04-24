X разрабатывает приложение для просмотра видео на смарт-телевизорах, которое будет предлагать персонализированный видеоконтент.

Компания Илона Маска готовится запустить приложение X TV для просмотра видео на смарт-телевизорах. Эту информацию подтвердила гендиректор X Линда Яккарино. "В скором времени мы добавим интересный контент в реальном времени на ваши смарт-телевизоры с помощью X TV", - заявила Яккарино. По ее словам, приложение станет "незаменимым спутником" для просмотра высококачественных развлекательных передач на большом экране.



X TV будет включать в себя собственный инструмент поиска и показа видео, а также контент, сгенерированный нейросетями. Кроме того, приложение сможет отслеживать просмотры пользователей в основном приложении X и рекомендовать продолжить просмотр того же контента уже на смарт-телевизоре с помощью X TV.



В анонсе был показан короткий видеоролик с демонстрацией интерфейса будущего приложения. В официальном аккаунте X также был опубликован анонс с подписью "Скоро на экранах ваших телевизоров".

Многие аналитики расценивают запуск X TV как ответ конкуренту Илона Маска - видеосервису YouTube. На YouTube ежедневно выкладывается более 500 часов новых видео, а зрители просматривают миллиарды часов контента в день. С приходом Маска к руководству Twitter он неоднократно заявлял о намерении сделать эту текстовую платформу более видеоориентированной.



Уже сейчас платные пользователи Twitter могут загружать видео длительностью до 2 часов в Full HD или до 3 часов в HD 720p. Были случаи, когда на платформу целиком выкладывали полнометражные фильмы, хотя позже их удаляли за нарушение авторских прав.



Неясно, сможет ли инфраструктура X справиться с таким потоком видеоконтента высокого качества. Даже сейчас инструмент загрузки видео помечает Full HD как "редко необходимое" разрешение, рекомендуя использовать более доступный формат 720p. Для сравнения, на YouTube уже реализована загрузка 4K или даже 8K видео.



Учитывая, что многие современные телевизоры поддерживают разрешение 4K или выше, видео X TV может смотреться на их экранах не очень качественно. По крайней мере, пока компания Маска не добавит возможности загрузки и трансляции контента в 4K, а также масштабирования старых видео под высокие разрешения смарт-телевизоров.