Запуск бюджетной линейки EPYC 4004 позволит AMD привлечь новых клиентов, предлагая им превратить свой настольный компьютер в небольшой сервер. Процессоры AMD EPYC 4004 появятся на основных платформах AM5 в стандартном исполнении и X3D 3D V-Cache.

Компания AMD готовится расширить линейку серверных процессоров EPYC запуском бюджетной серии 4004, ориентированной на массовый рынок. Новинка отличается от флагманских моделей тем, что будет работать не на специализированной платформе SP5/SP6 для многопроцессорных систем, а на настольных материнских платах AM5.



Это решение открывает новые перспективы как для бизнес-сегмента, так и для рядовых пользователей. С одной стороны, появляется возможность создавать доступные серверные решения на базе настольного оборудования. С другой стороны, владельцы компьютеров AM5 смогут модернизировать систему до уровня небольшого сервера без покупки дополнительного железа.



Ожидается, что EPYC 4004 будут использовать те же 7-нм кристаллы Raphael с Зен4-ядрами, что и настольные Ryzen 7000. Однако если в Ryzen 7000 поддерживается конфигурация до 16 ядер, то в EPYC 4004 число ядер может достигать 32. Кроме того, топовые модели получат технологию 3D V-Cache объемом до 144 Мб.



Благодаря этому EPYC 4004 смогут конкурировать по производительности с более дорогими серверными решениями в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти. А наличие нескольких каналов памяти DDR5 и шины PCI-E 5.0 позволит реализовать мощные конфигурации даже на платформе AM5.



Пока точно неизвестно, потребуются ли какие-то особые материнские платы для работы EPYC 4004 или они будут совместимы со штатным AM5. Возможно, AMD выпустит отдельную серию решений по аналогии с X399 и sTRX40.



Также пока нет информации о линейке моделей в составе семейства 4004 и сроках анонса. Однако появление таких процессоров усиливают позиции AMD на рынке серверов и расширений аудитории платформы AM5. Подробности должны появиться в ближайшее время.