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Компания HP анонсировала обновление своей популярной линейки игровых ноутбуков OMEN 17, которое ориентировано на поддержку возможностей искусственного интеллекта. Главное отличие этой модели в том, что впервые за многие годы в ней используются не процессоры Intel, а APU AMD новейшей архитектуры Zen 4 серии Ryzen 8000 на базе чипсета Hawk Point.
Решение отказаться от Intel в пользу AMD обусловлено рядом причин. Во-первых, APU Ryzen 8000 отличаются высокой производительностью в задачах искусственного интеллекта благодаря наличию специализированных ядер Ryzen AI, что важно для моделей, ориентированных на работу нейросетей и машинного обучения. Во-вторых, чипы AMD трaдиционно энергоэффективнее решений Intel при сопоставимой или более высокой производительности. Наконец, встроенные графические процессоры RDNA 3 в APU Ryzen 8000 могут обеспечить достойную производительность в играх и приложениях, не требующих дискретной видеокарты.
Линейка HP OMEN 17 на APU AMD будет представлена тремя моделями - на Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS. Помимо этого, ноутбуки можно будет конфигурировать с видеокартами GeForce RTX 4050, 4060 и 4070, оперативной памятью DDR5 до 32 ГБ и твердотельными накопителями PCIe 4.0 NVMe емкостью до 1 ТБ.
Дисплеи новых OMEN 17 доступны в двух вариантах. Это 17,3 QHD с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс или 17,3 FHD с частотой 144 Гц и откликом 7 мс. Таким образом, есть варианты как для среднего уровня геймеров, так и для профессионалов киберспорта.
Обновленный HP OMEN 17 на APU Ryzen 8000 выглядит многообещающе как с точки зрения производительности, так и соотношения цены и возможностей. Выход новой линейки OMEN 17 на Ryzen 8000 запланирован на 24 апреля по начальной цене $1350.