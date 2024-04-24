HP решает полностью перейти на AMD с новой линейкой игровых ноутбуков OMEN 17 на базе гибридных процессоров Ryzen 8040 «Hawk Point».

Компания HP анонсировала обновление своей популярной линейки игровых ноутбуков OMEN 17, которое ориентировано на поддержку возможностей искусственного интеллекта. Главное отличие этой модели в том, что впервые за многие годы в ней используются не процессоры Intel, а APU AMD новейшей архитектуры Zen 4 серии Ryzen 8000 на базе чипсета Hawk Point.



Решение отказаться от Intel в пользу AMD обусловлено рядом причин. Во-первых, APU Ryzen 8000 отличаются высокой производительностью в задачах искусственного интеллекта благодаря наличию специализированных ядер Ryzen AI, что важно для моделей, ориентированных на работу нейросетей и машинного обучения. Во-вторых, чипы AMD трaдиционно энергоэффективнее решений Intel при сопоставимой или более высокой производительности. Наконец, встроенные графические процессоры RDNA 3 в APU Ryzen 8000 могут обеспечить достойную производительность в играх и приложениях, не требующих дискретной видеокарты.



Линейка HP OMEN 17 на APU AMD будет представлена тремя моделями - на Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS. Помимо этого, ноутбуки можно будет конфигурировать с видеокартами GeForce RTX 4050, 4060 и 4070, оперативной памятью DDR5 до 32 ГБ и твердотельными накопителями PCIe 4.0 NVMe емкостью до 1 ТБ.



Дисплеи новых OMEN 17 доступны в двух вариантах. Это 17,3 QHD с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс или 17,3 FHD с частотой 144 Гц и откликом 7 мс. Таким образом, есть варианты как для среднего уровня геймеров, так и для профессионалов киберспорта.



Обновленный HP OMEN 17 на APU Ryzen 8000 выглядит многообещающе как с точки зрения производительности, так и соотношения цены и возможностей. Выход новой линейки OMEN 17 на Ryzen 8000 запланирован на 24 апреля по начальной цене $1350.