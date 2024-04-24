Поисковый стартап вызывает большой интерес среди инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта.

Компания Perplexity, разрабатывающая поисковую систему на основе искусственного интеллекта, в настоящее время является одним из самых перспективных стартапов в этой области. За последние несколько месяцев она привлекла значительное финансирование от ведущих венчурных инвесторов, что позволило многократно увеличить ее оценку.



В январе Perplexity получила инвестиции в размере 74 млн. долларов, что оценило компанию в 540 млн. долларов. В марте последовал раунд на 1 млрд. долларов, который ознаменовал гигантский рост более чем в 4 раза за 2 месяца. Но на этом компания не останавливается - сейчас Perplexity ведет переговоры о привлечении еще как минимум 250 млн. долларов. При успешном закрытии сделки оценка стартапа может достичь 2,5-3 млрд. долларов.



Такой интерес инвесторов обусловлен уникальностью технологии Perplexity. В отличие от других компаний, разрабатывающих универсальные модели искусственного интеллекта, Perplexity сосредоточилась на создании поисковой системы нового поколения. Ее продукт использует чат-бот интерфейс для выдачи максимально релевантных и содержательных результатов поиска.



Ключевым преимуществом решения Perplexity является возможность объединения различных моделей ИИ, таких как GPT-4, и других. Это позволяет добиться более высокой точности и "интеллектуальности" поиска по сравнению с традиционными системами.



Помимо бесплатного сервиса для широкой аудитории, Perplexity разрабатывает корпоративную версию для бизнеса. Это решение интегрирует передовые возможности ИИ в рабочие процессы компаний - от подбора релевантной информации до автоматизации рутинных задач. Уже сейчас продукт Perplexity для бизнеса используют такие функции, как Copilot от Microsoft и ChatGPT.



Помимо технологических и бизнес-факторов, важную роль в успехе Perplexity играет сильная команда и поддержка со стороны известных инвесторов. Среди них - основатели Sequoia, Bessemer, Nvidia, а также такие известные личности как Джефф Безос, Ян Лекун и Навал Равикант.



В итоге, Perplexity демонстрирует впечатляющий рост и имеет все шансы в ближайшие годы превратиться в одну из ведущих компаний в сфере ИИ и составить серьезную конкуренцию таким гигантам как Google, Microsoft и OpenAI.